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Алексей Дюмин поблагодарил ликвидаторов аварии на железной дороге
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин поблагодарил ликвидаторов аварии на железной дороге

В работах на перегоне «Лазарево – Щекино» было задействовано более 400 человек.

Глава Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании обсудил с членами правительства ликвидацию последствий схода с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне «Лазарево – Щекино» Московской железной дороги. 

Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов сообщил, что в регионе был создан оперативный штаб. Более 400 человек и 60 единиц техники работали на ликвидации последствий аварий. Благодаря слаженным действиям уже рано утром удалось частично восстановить движение. В 13.00 поезда запустили в штатном режиме в обе стороны. 

Пассажирам, которые утром 13 июля оказались на Московском вокзале и не смогли уехать, администрация Тулы предоставила автобусы. Губернатор отметил слаженную работу МЧС и правительства региона и поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии.

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вчера, в 21:27 0
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Место
Тульская область

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