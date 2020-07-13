Алексей Дюмин поблагодарил ликвидаторов аварии на железной дороге

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В работах на перегоне «Лазарево – Щекино» было задействовано более 400 человек.

Глава Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании обсудил с членами правительства ликвидацию последствий схода с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне «Лазарево – Щекино» Московской железной дороги.

Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов сообщил, что в регионе был создан оперативный штаб. Более 400 человек и 60 единиц техники работали на ликвидации последствий аварий. Благодаря слаженным действиям уже рано утром удалось частично восстановить движение. В 13.00 поезда запустили в штатном режиме в обе стороны.

Пассажирам, которые утром 13 июля оказались на Московском вокзале и не смогли уехать, администрация Тулы предоставила автобусы. Губернатор отметил слаженную работу МЧС и правительства региона и поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии.