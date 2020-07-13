Губернатор поручил прокуратуре и полиции проверить сеть магазинов «Красное и Белое»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На оперативном заседании губернатор Тульской области Алексей Дюмин затронул тему нарушений санитарных норм, которые допускают некоторые организации:

– Если мы фиксируем системные нарушения, надо на них реагировать. Мы должны использовать механизм, который нам известен, — закрывать и прикрывать те организации, учреждения, которые предоставляют услуги гражданам и идут на необоснованный риск. Пойти на кардинальные меры и привести их в образ и подобие, которые прописаны в инструкции главного санитарного врача.

Мне приходит много жалоб от жителей. Говорят о несоблюдении тех постановлений и рекомендаций, которые выпустил санитарный врач, также о продаже несовершеннолетним лицам алкоголя. Речь идет о сети магазинов «Красное и Белое». Я попрошу Романа Праскова [главный прокурор Тульской области] и Сергея Галкина [начальник УМВД России по Тульской области] посмотреть внимательно на сеть этих магазинов, изучить обращения, которые я передам. К концу рабочего дня нужно принять консолидированное решение по сети этих магазинов.