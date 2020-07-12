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Грузовой состав сошел с рельсов: Пассажирам задержанных поездов в Туле раздают воду и еду

Грузовой состав сошел с рельсов: Пассажирам задержанных поездов в Туле раздают воду и еду

На данный момент задержано пять составов.

Железнодорожники организовали раздачу воды и питания на станции Тула пассажирам задерживающихся в пути поездов. На данный момент задержано пять составов: № 741, 719 и 743 Москва — Белгород, № 120 Белгород — Санкт-Петербург, № 742 Белгород — Москва. Пассажиры 741 поезда были обеспечены водой в пути следования.
 
Для обеспечения комфортных условий проезда, пассажиров поездов № 719 и 743 пересадят в Туле в другой состав. Остальные отправятся на автобусах до станции Лазарево, откуда будут пересажены на электрички до Орла.
 
 
На месте работают восстановительные поезда. Принимаются необходимые меры для скорейшего восстановления движения.
 
Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:30 +4
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