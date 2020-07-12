В Тульской области 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов
По предварительным данным, никто не пострадал.
Как сообщает МЧС России по Тульской области, 12 июля в 15.05 в службу спасения сообщили о сходе с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне станции Щекино — Лазарево.
- На место происшествия незамедлительно были высланы аварийно-спасательные формирования. Существует задержка в движении пассажирского поезда «Москва-Белгород», — отметили в ведомстве.
По уточненной информации, с рельсов сошли 22 вагона.
К месту происшествия следуют аварийно-восстановительные поезда РЖД. В Главном управлении МЧС России по Тульской области развернут оперативный штаб по координации действий сил и средств.
Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия отправились оперативные группы Щекинского пожарно-спасательного гарнизона и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области».
В пресс-службе МЖД прокомментировали происшествие: