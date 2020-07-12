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В Тульской области 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов

В Тульской области 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов

По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщает МЧС России по Тульской области, 12 июля в 15.05 в службу спасения сообщили о сходе с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне станции Щекино — Лазарево.

- На место происшествия незамедлительно были высланы аварийно-спасательные формирования. Существует задержка в движении пассажирского поезда «Москва-Белгород», — отметили в ведомстве.

По уточненной информации, с рельсов сошли 22 вагона.

К месту происшествия следуют аварийно-восстановительные поезда РЖД. В Главном управлении МЧС России по Тульской области развернут оперативный штаб по координации действий сил и средств.

Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия отправились оперативные группы Щекинского пожарно-спасательного гарнизона и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области».

В пресс-службе МЖД прокомментировали происшествие:

- Сегодня в 14.13 на двухпутном перегоне Лазарево — Щекино в Тульской области произошел сход вагонов грузового поезда, в составе которого вагоны с окатышем (сухой груз). Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. На место происшествия направлены восстановительные поезда со станций Орел, Тула и Узловая. В связи со сходом временно приостановлено движение поездов на перегоне.
 
В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия. Приносим извинения за доставленные неудобства.
 

Оперативную информацию о движении поездов по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).
 
UPD. В новость добавлен комментарий МЖД и видео с места. Уточнено количество вагонов, сошедших с рельсов.
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В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 1
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 2
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 3
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 4
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 5
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 6
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 7
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 8
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 9
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 10
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 11
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 12
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 13
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 14
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 15
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 16
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 17
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 18
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 19
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 20
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 21
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В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 24
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 25
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 26
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 27
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 28
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 29
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 30
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 31
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 32
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 33
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 34
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 35
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 36
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 37
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 38
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 39
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 40
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 41
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 42
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 43
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 44
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 45
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 46
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:01 +8
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