В Тульской области 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов

По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщает МЧС России по Тульской области, 12 июля в 15.05 в службу спасения сообщили о сходе с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне станции Щекино — Лазарево.

- На место происшествия незамедлительно были высланы аварийно-спасательные формирования. Существует задержка в движении пассажирского поезда «Москва-Белгород», — отметили в ведомстве.

По уточненной информации, с рельсов сошли 22 вагона.

К месту происшествия следуют аварийно-восстановительные поезда РЖД. В Главном управлении МЧС России по Тульской области развернут оперативный штаб по координации действий сил и средств.

Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия отправились оперативные группы Щекинского пожарно-спасательного гарнизона и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области».

В пресс-службе МЖД прокомментировали происшествие:

- Сегодня в 14.13 на двухпутном перегоне Лазарево — Щекино в Тульской области произошел сход вагонов грузового поезда, в составе которого вагоны с окатышем (сухой груз). Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. На место происшествия направлены восстановительные поезда со станций Орел, Тула и Узловая. В связи со сходом временно приостановлено движение поездов на перегоне.

В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Оперативную информацию о движении поездов по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).

UPD. В новость добавлен комментарий МЖД и видео с места. Уточнено количество вагонов, сошедших с рельсов.