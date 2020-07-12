Туляк обокрал бывшую возлюбленную

Фото из архива Myslo.

Когда девушка обнаружила пропажу золотых сережек и цепочки, написала заявление в полицию.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже. По предварительным данным, 25-летний молодой человек после расставания со своей сожительницей решил похитить ее украшения. Мужчина воспользовался возможностью свободного доступа в квартиру и в разные дни тайно забирал ценные вещи — золотые серьги и цепочки. Нанесенный ущерб, предположительно, превысил 20 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, потерпевшая обратилась в полицию. Оперативники выяснили личность и местонахождение вероятного подозреваемого. 25-летний бывший сожитель девушки признался в краже.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.