новости
новости
Регистрация
Туляк обокрал бывшую возлюбленную
Фото из архива Myslo.

Туляк обокрал бывшую возлюбленную

Когда девушка обнаружила пропажу золотых сережек и цепочки, написала заявление в полицию.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже. По предварительным данным, 25-летний молодой человек после расставания со своей сожительницей решил похитить ее украшения. Мужчина воспользовался возможностью свободного доступа в квартиру и в разные дни тайно забирал ценные вещи — золотые серьги и цепочки. Нанесенный ущерб, предположительно, превысил 20 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, потерпевшая обратилась в полицию. Оперативники выяснили личность и местонахождение вероятного подозреваемого. 25-летний бывший сожитель девушки признался в краже.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:09 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
полицияуголовное делообокрал бывшую

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Грузовой состав сошел с рельсов: Пассажирам задержанных поездов в Туле раздают воду и еду
Грузовой состав сошел с рельсов: Пассажирам задержанных поездов в Туле раздают воду и еду
С 1 августа в России у работающих пенсионеров вырастут пенсии
С 1 августа в России у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.