Где в Туле не будет электроэнергии 13 июля
Публикуем список адресов.
Сотрудники «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим 13 июля с 9.00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Овражная, 3;
- ул. Рязанская, 28-б;
- ул. Плеханова, 48-а;
- ул. Токарева, 38−46 (чётн.);
- ул. Галкина, 224−266 (чётн.), 205−237 (нечётн.), 272;
- ул. Железнодорожная, 11−14, 7-а;
- ул. Каляева, 1−11 (нечётн.);
- ул. Октябрьская, 145−201 (нечётн.);
- ул. Железняка, 21−41 (нечётн.), 22−34 (чётн.), 2−20 (чётн.), 1−19 (нечётн.);
- ул. Станиславского, 60, 65, 67, 50, 62−70 (чётн.), 41, 32−58 (чётн.), 59, 61, 63;
- ул. Ак. Павлова, 95-а, 93, 85, 87, 93-а, 95, 99, 10, 93-а, 77, 79, 91, 83, 105−111 (нечётн.);
- ул. Фурманова, 11−19 (нечётн.), 13-а, 15-а, 23, 25, 21, 14−38 (чётн.);
- ул. Котовского, 22−38 (чётн.), 23−35 (нечётн.);
- ул. Лазо, 13−31 (нечётн.), 14−34 (чётн.);
- ул. С. Щедрина, 14;
- ул. Шевченко, 21, 23, 44, 46, 48, 50;
- ул. Циолковского, 22, 20, 53;
- ул. О. Кошевого, 18, 20, 22, 19;
- ул. Леваневского, 11−25 (нечётн.), 8−26 (чётн.);
- Рабочий пр-зд, 3−19 (нечётн.);
- ул. Пархоменко, 43, 43-а;
- ул. Москвина, 1−37 (нечётн.), 2−24 (чётн.);
- ул. Газовая, 33−47 (нечётн.);
- пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29;
- ул. Ивана Франко, 23−41 (нечётн.), 12−36 (чётн.);
- ул. Ватутина, 24−42 (чётн.), 23−41 (нечётн.);
- ул. Щепкина, 20−50 (чётн.);
- Мясново: п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4−34 (чётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а, 1−14; 9-й Лихвинский пр-зд, 16-д, 20-а, 18−28 (чётн.), 28-а; 1-й Лихвинский пр-зд, 30-а, 8−48 (чётн.), 3−33 (нечётн.); Новорабочи пр-зд 13−26, 40−50; 2-й Лихвинский пр-зд, 21−33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 17−41, 41-а (нечётн.), 18, 22−42 (чётн.); 4-й Лихвинский пр-зд, 2−7; ул. Самарская, 14, 3-а, 8, 10, 18, 22; ул. Невская, 10, 19, 11; ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7; ул. Сафонова, 1−9, 15−23 (нечётн.), 10−60 (чётн.), 26-а, 29, 46-а, 46-б, 50-а, 57-а, 54-а; ул. Вятская, 2, 4; Тверская, 2, 5, 6, 13; ул. Ярославского, 2-а, 7, 15, 4−28 (чётн.), 15−39 (нечётн.); ул. Колхозная, 4-а, 4−14, 14-б, 20; ул. Казанская, 2.
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