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В центре Тулы 11 июля ограничат продажу алкоголя

В центре Тулы 11 июля ограничат продажу алкоголя

Это связано с проведением футбольного матча «Арсенал» – «Тамбов».

В субботу, 11 июля, тульский «Арсенал» сыграет на домашнем стадионе с «Тамбовом». Матч начнётся в 16.00.

Администрация города напоминает, что в связи с действующим законодательством, во время проведения массовых мероприятий запрещена продажа алкогольной продукции в радиусе километра от места их проведения.

Ограничения будут действовать во время проведения и в течение трех часов после завершения матча. Спиртные напитки, включая пиво, сидр, пуаре и медовуху, нельзя будет приобрести с 13.00 до 21.00 в радиусе километра от стадиона «Арсенал».

Текстовую трансляцию матча читайте позже на Myslo!

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