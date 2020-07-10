В центре Тулы 11 июля ограничат продажу алкоголя

В субботу, 11 июля, тульский «Арсенал» сыграет на домашнем стадионе с «Тамбовом». Матч начнётся в 16.00.

Администрация города напоминает, что в связи с действующим законодательством, во время проведения массовых мероприятий запрещена продажа алкогольной продукции в радиусе километра от места их проведения.

Ограничения будут действовать во время проведения и в течение трех часов после завершения матча. Спиртные напитки, включая пиво, сидр, пуаре и медовуху, нельзя будет приобрести с 13.00 до 21.00 в радиусе километра от стадиона «Арсенал».