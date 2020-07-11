Туляки жалуются на «коронавирусную» шаурму на ул. Болдина

В редакцию Myslo обратилась Ирина Н. Она крайне недовольна несоблюдением эпидемиологических правил в киосках с фастфудом, расположенных на улицах города.

«В павильонах с шаурмой продавец и повар, как правило – одно и то же лицо. Шаурму делают на глазах у покупателя, ингредиенты лежат в контейнерах без крышек, маски и перчатки не используются.

Целый день сотрудник без маски дышит на ингредиенты, которые позже заворачивает в лаваш и продаёт клиентам. Сказать, что я была шокирована, увидев эту картину – значит, не сказать ничего», – пишет тулячка.