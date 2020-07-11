В Богородицке 18-летний парень до смерти избил незнакомца

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Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Накануне, 10 июля, на ул. Володарского был обнаружен труп 48-летнего местного жителя. Он скончался от множественных телесных повреждений. Следователи и полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления – им оказался 18-летний парень. Установить его личность помогли свидетели, которые хорошо запомнили приметы и одежду злоумышленника.

Как выяснилось, задержанный, будучи в состоянии опьянения, повздорил на улице с незнакомцем и жестоко избил его, нанеся несколько ударов по голове. Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу, ведётся следствие.