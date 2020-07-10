В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 10 июля
Публикуем актуальную информацию.
За сутки в области зарегистрировано 64 случая коронавируса — у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Новомосковского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.
Полная статистика за всё время:
Коронавирус есть во всех районах Тульской области:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 12:12, 9 2325 0
сегодня, в 11:04, 17 1761 1
сегодня, в 10:57, 12 3282 1
вчера, в 16:35, 15 2123 0
Другие статьи по темам
Место