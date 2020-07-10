В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 10 июля

За сутки в области зарегистрировано 64 случая коронавируса — у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Новомосковского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Полная статистика за всё время:

Коронавирус есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунктам: