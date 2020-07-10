Удачные архитектурные решения: Казанскую набережную в Туле отметил Forbes

Примеры удачных решений, которые смогли вывести туристическую отрасль города, региона или даже страны на новый уровень, для Forbes Life собрал архитектор Иван Охапкин. Здесь приведены пляж Sugar Beach на озере Онтарио в Торонто, «Пространство жизненного опыта» в парке Таухуайен, Ревитализация центра города Зарайск, Термальный комплекс Geometricas в Чили, австралийский Обрыв и Природный Мост и другое.

Здесь же засветилась и Тула, а если быть совсем точными, то комплексное развитие ее инфраструктуры.