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Удачные архитектурные решения: Казанскую набережную в Туле отметил Forbes

Удачные архитектурные решения: Казанскую набережную в Туле отметил Forbes

Издание опубликовало материал о том, как удачные архитектурные решения помогают поднять туризм.

Примеры удачных решений, которые смогли вывести туристическую отрасль города, региона или даже страны на новый уровень, для Forbes Life собрал архитектор Иван Охапкин. Здесь приведены пляж Sugar Beach на озере Онтарио в Торонто, «Пространство жизненного опыта» в парке Таухуайен, Ревитализация центра города Зарайск, Термальный комплекс Geometricas в Чили, австралийский Обрыв и Природный Мост и другое.
 
Здесь же засветилась и Тула, а если быть совсем точными, то комплексное развитие ее инфраструктуры.
 

Наш город назван одним из ярких и удачных примеров развития туристического направления в России. Оценивалось все в комплексе: и «Октава», и реновация исторического центра с созданием музейного квартала, и конечно, новая набережная по проекту бюро Wowhaus. Эти решения дали импульс развитию бизнеса и экономики.

 

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