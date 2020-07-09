новости
новости
Регистрация
В Тульской области в страшном ДТП с грузовиком погиб мужчина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в страшном ДТП с грузовиком погиб мужчина

Авария произошла в Тепло-Огаревском районе.

9 июля в 1.30 на 30-м километре автодороги Лапотково – Ефремов 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, по предварительной информации, врезался в попутный МАЗ. От удара оба транспортных средства вылетели в кюветы в разные стороны.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, водитель Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:31 +2
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
погиб в ДТП

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская область поднялась на 3-е место национального рейтинга инвестклимата в регионах РФ
Тульская область поднялась на 3-е место национального рейтинга инвестклимата в регионах РФ
Последний домашний матч сезона: как болельщикам попасть на игру «Арсенал» – «Тамбов»
Последний домашний матч сезона: как болельщикам попасть на игру «Арсенал» – «Тамбов»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.