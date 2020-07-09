В Тульской области в страшном ДТП с грузовиком погиб мужчина

Фото УГИБДД по Тульской области.

9 июля в 1.30 на 30-м километре автодороги Лапотково – Ефремов 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, по предварительной информации, врезался в попутный МАЗ. От удара оба транспортных средства вылетели в кюветы в разные стороны.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, водитель Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия выясняются.