новости
новости
Регистрация
В Тульской области высадят 250 га яблонь
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области высадят 250 га яблонь

Инвестпроект планируют реализовать в Куркинском районе.

8 июля губернатор Алексей Дюмин и директор по стратегическому развитию ООО «Юкка Парк» Самвел Мктрчян подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта в Тульской области. Он предусматривает закладку яблоневых садов суперинтенсивного типа площадью 250 гектаров и строительство плодохранилища на 5 тыс. тонн.

Проект предусматривает вложение до 700 млн рублей инвестиций и создание до 50 новых рабочих мест.

Завершить реализацию инвестпроекта планируется до декабря 2025 года. 

Также соглашение предусматривает участие инвестора в реализации социальных проектов и программ в регионе.

 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 12:15 0
Другие статьи по темам
Событие
садяблоки
Место
Куркинский районТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мошенники от имени Роспотребнадзора заставляют предпринимателей покупать книги о профилактике коронавируса
Мошенники от имени Роспотребнадзора заставляют предпринимателей покупать книги о профилактике коронавируса
С улиц Тулы убрали почти 200 поваленных деревьев
С улиц Тулы убрали почти 200 поваленных деревьев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.