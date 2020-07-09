Фото пресс-службы правительства Тульской области.
В Тульской области высадят 250 га яблонь
Инвестпроект планируют реализовать в Куркинском районе.
8 июля губернатор Алексей Дюмин и директор по стратегическому развитию ООО «Юкка Парк» Самвел Мктрчян подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта в Тульской области. Он предусматривает закладку яблоневых садов суперинтенсивного типа площадью 250 гектаров и строительство плодохранилища на 5 тыс. тонн.
Проект предусматривает вложение до 700 млн рублей инвестиций и создание до 50 новых рабочих мест.
Завершить реализацию инвестпроекта планируется до декабря 2025 года.
Также соглашение предусматривает участие инвестора в реализации социальных проектов и программ в регионе.
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