В Тульской области высадят 250 га яблонь

8 июля губернатор Алексей Дюмин и директор по стратегическому развитию ООО «Юкка Парк» Самвел Мктрчян подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта в Тульской области. Он предусматривает закладку яблоневых садов суперинтенсивного типа площадью 250 гектаров и строительство плодохранилища на 5 тыс. тонн.

Проект предусматривает вложение до 700 млн рублей инвестиций и создание до 50 новых рабочих мест.

Завершить реализацию инвестпроекта планируется до декабря 2025 года.

Также соглашение предусматривает участие инвестора в реализации социальных проектов и программ в регионе.