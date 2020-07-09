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Через Тулу прошел бронепробег к 75-летию Победы
Заглавное фото – правительство ТО.

Через Тулу прошел бронепробег к 75-летию Победы

8 июля в Тулу прибыла колонна бронетехники 4-го ежегодного бронепробега «Дорога Мужества».

Событие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и годовщине Курской битвы.

На площади Победы состоялось торжественное мероприятие в память о защитниках Тулы в годы Великой Отечественной. Участники пробега возложили венки и цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания.

– Бронепробег «Дорога Мужества» — это важное и знаковое событие в Год памяти и славы. Конечно, его участники с удовольствием каждый год приезжают в город-герой Тулу, который внес огромный вклад в защиту Родины. В регионе запланировано большое количество памятных мероприятий, которые будут проходить до конца года, — отметил министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

Гости смогли ознакомиться с экспозицией исторической и современной военной техники.

Пробег проходит с 8 по 15 июля. За неделю колонна посетит Курск, Прохоровку, Белгород и вернется в Москву.

 
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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