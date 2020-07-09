В Туле на ремонт клинико-диагностического центра областной больницы потратят 28 миллионов рублей

8 июля министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк проинспектировал ход ремонта областного клинико-диагностического центра.

– Впервые за время работы клинико-диагностического центра на средства регионального бюджета и собственные средства областной больницы проводится масштабный ремонт фасада и кровли. Будут заменены оконные блоки. Ремонт центра позволит сделать прием пациентов более комфортным, – сообщил Алексей Эрк.

Всего на ремонт потратят более 28 миллионов рублей. На эти деньги облицуют фасад здания современной вентилируемой плиткой. Также заменят более 370 деревянных окон старого образца на теплосберегающие пластиковые. И отремонтируют почти 4 тысячи кв. м кровли. Общая площадь ремонта — более 6,5 тысяч кв. м. Завершить работы планируется в ноябре.

– Во время ремонта клинико-диагностический центр продолжит работу, так как основной объем работ сосредоточен снаружи. Окна мы меняем поэтажно, перенося при необходимости консультативный прием врачей в кабинеты на других этажах, – отметила главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева.