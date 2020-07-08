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В День семьи, любви и верности в Туле вступили в брак 59 пар

В День семьи, любви и верности в Туле вступили в брак 59 пар

Кроме того, в разных районах области чествовали юбиляров семейной жизни.

В Тульской области в День семьи, любви и верности вступили в брак 59 пар. 24 семьи расписались в Туле.

В Туле, Новомосковске и Донском, а также в Дубенском и Одоевском районах области прошли чествования юбиляров семейной жизни, проживших в браке пятьдесят лет.

В областном центре состоялась передача «эстафеты семьи». Семейная пара, зарегистрировавшая брак 8 июля 2019 года, передала икону святых Петра и Февронии Муромских новоиспеченным молодоженам.

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