В День семьи, любви и верности в Туле вступили в брак 59 пар

Кроме того, в разных районах области чествовали юбиляров семейной жизни.

В Тульской области в День семьи, любви и верности вступили в брак 59 пар. 24 семьи расписались в Туле.

В Туле, Новомосковске и Донском, а также в Дубенском и Одоевском районах области прошли чествования юбиляров семейной жизни, проживших в браке пятьдесят лет.

В областном центре состоялась передача «эстафеты семьи». Семейная пара, зарегистрировавшая брак 8 июля 2019 года, передала икону святых Петра и Февронии Муромских новоиспеченным молодоженам.