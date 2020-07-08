Тулу накрыл штормовой ливень
По предварительным данным, непогода сохранится до конца суток.
На улицы Тулы обрушился ливень с градом, грозой и порывистым ветром. По данным регионального ГУ МЧС России, непогода может сохраниться до конца суток.
А Myslo отправляется в город посмотреть, что натворила непогода!
Наблюдается подтопление на дорогах, по словам очевидцев, на одном из домов по ул. Коминтерна ветер сорвал кровлю и повалил дерево на автомобиль. Помните о соблюдении правил личной безопасности!
Если вы находитесь в доме
- по возможности не выходите на улицу, закройте окна и дымоходы,
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн,
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею,
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности,
- во время грозы нельзя купаться в водоемах,
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде,
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.
При порывистом ветре
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал),
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
- избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.
Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.
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