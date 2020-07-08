Тулу накрыл штормовой ливень

По предварительным данным, непогода сохранится до конца суток.

На улицы Тулы обрушился ливень с градом, грозой и порывистым ветром. По данным регионального ГУ МЧС России, непогода может сохраниться до конца суток.

А Myslo отправляется в город посмотреть, что натворила непогода!

Наблюдается подтопление на дорогах, по словам очевидцев, на одном из домов по ул. Коминтерна ветер сорвал кровлю и повалил дерево на автомобиль. Помните о соблюдении правил личной безопасности!

Если вы находитесь в доме

по возможности не выходите на улицу, закройте окна и дымоходы,

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн,

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею,

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности,

во время грозы нельзя купаться в водоемах,

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде,

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.

При порывистом ветре

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал),

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,

избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.