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Тулу накрыл штормовой ливень

Тулу накрыл штормовой ливень

По предварительным данным, непогода сохранится до конца суток.

На улицы Тулы обрушился ливень с градом, грозой и порывистым ветром. По данным регионального ГУ МЧС России, непогода может сохраниться до конца суток.

А Myslo отправляется в город посмотреть, что натворила непогода!

Наблюдается подтопление на дорогах, по словам очевидцев, на одном из домов по ул. Коминтерна ветер сорвал кровлю и повалил дерево на автомобиль. Помните о соблюдении правил личной безопасности!

Если вы находитесь в доме

  • по возможности не выходите на улицу, закройте окна и дымоходы,
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн,
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею,
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности,
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах,
  • во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде,
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.

При порывистом ветре

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал),
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
  • избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.

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