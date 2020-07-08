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10 красавиц: известная на весь мир тулячка Лера Кирьякова создала классную серию иллюстраций
Авторские рисунки Леры Кирьяковой.

10 красавиц: известная на весь мир тулячка Лера Кирьякова создала классную серию иллюстраций

В ней она показала традиции и красоту девушек разных народов.

Художница-иллюстратор Лера Кирьякова завершила проект «Красота народов мира».

Проект стартовал почти год назад.

Россия, Украина, Монголия, Кения, коренные народы Севера и Америки, Индия и Мексика, Гавайи и Япония: в своем авторском стиле Лера изобразила девушек разных народностей. Она хотела показать их красоту, традиции и характер. И ей это определенно удалось!
 

Про талантливую тулячку Myslo уже рассказывал. Тогда она стала известной на весь мир благодаря портретам мировых звезд, которые они даже растаскивали на аватарки.

Лера по образованию инженер, но любила рисовать с самого детства. Потом хобби стало профессией. Сейчас художница продолжает создавать крутые иллюстрации, ведет курсы и даже написала книгу. Ее милейшие работы «с характером» можно посмотреть в ее инстаграме.

 

Галерея
Лера Кирьякова: Девушки разных народов, Фото: 1
Лера Кирьякова: Девушки разных народов, Фото: 2
Лера Кирьякова: Девушки разных народов, Фото: 3
Лера Кирьякова: Девушки разных народов, Фото: 4
Лера Кирьякова: Девушки разных народов, Фото: 5
Лера Кирьякова: Девушки разных народов, Фото: 6
Лера Кирьякова: Девушки разных народов, Фото: 7
Лера Кирьякова: Девушки разных народов, Фото: 8
Лера Кирьякова: Девушки разных народов, Фото: 9
Лера Кирьякова: Девушки разных народов, Фото: 10
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:40 +15
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