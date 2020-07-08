Тульские торговые центры открылись после карантина: что там происходит сейчас

Дезтоннели, маски и дистанция даже в туалетах: Myslo прогулялся по «Макси» и «Гостиному двору».

7 июля губернатор своим Указом снял ограничения на работу торгово-развлекательных центров и других объектов розничной торговли независимо от их площади. Какие меры предприняли в крупнейших тульских ТЦ – читайте и смотрите в нашем репортаже.

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В «Макси» сегодня не так многолюдно, как ожидалось, но покупатели есть. Открыты около 70% бутиков и мелких точек. На стеклянных дверях наклейки-дисклеймеры — сколько человек может находиться в магазине одномоментно. Цифры вписаны пока не везде. В каждом магазинчике нанесена разметка с напоминанием о социальной дистанции — уже как само собой разумеющееся явление. Требование времени, что поделать.

Каждые 3−5 минут по громкой связи в ТЦ объявляют правила безопасности, а охранники на входе — соблюдение масочного режима. Правда, это не мешает некоторым покупателям войти в ТЦ в маске, а потом, купив в «макдаке» еды, ходить по торговому центру и угощаться (уже, естественно, без маски).

Туляки далеко не все соблюдают масочный режим. Вот в один из магазинов входит группа людей: две девушки и трое парней. Без масок. Охранник сделал им замечание. «Мы ненадолго!» — ответили покупатели и пошли своей дорогой.

И всё же, в масках большинство. А вот в перчатках мы никого не заметили. При этом на эскалаторе люди спокойно держатся за поручни, как в «докоронавирусную эпоху».