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Тульские торговые центры открылись после карантина: что там происходит сейчас

Тульские торговые центры открылись после карантина: что там происходит сейчас

Дезтоннели, маски и дистанция даже в туалетах: Myslo прогулялся по «Макси» и «Гостиному двору».

7 июля губернатор своим Указом снял ограничения на работу торгово-развлекательных центров и других объектов розничной торговли независимо от их площади. Какие меры предприняли в крупнейших тульских ТЦ – читайте и смотрите в нашем репортаже.

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В «Макси» сегодня не так многолюдно, как ожидалось, но покупатели есть. Открыты около 70% бутиков и мелких точек. На стеклянных дверях наклейки-дисклеймеры — сколько человек может находиться в магазине одномоментно. Цифры вписаны пока не везде. В каждом магазинчике нанесена разметка с напоминанием о социальной дистанции — уже как само собой разумеющееся явление. Требование времени, что поделать.

Каждые 3−5 минут по громкой связи в ТЦ объявляют правила безопасности, а охранники на входе — соблюдение масочного режима. Правда, это не мешает некоторым покупателям войти в ТЦ в маске, а потом, купив в «макдаке» еды, ходить по торговому центру и угощаться (уже, естественно, без маски).

Туляки далеко не все соблюдают масочный режим. Вот в один из магазинов входит группа людей: две девушки и трое парней. Без масок. Охранник сделал им замечание. «Мы ненадолго!» — ответили покупатели и пошли своей дорогой.

И всё же, в масках большинство. А вот в перчатках мы никого не заметили. При этом на эскалаторе люди спокойно держатся за поручни, как в «докоронавирусную эпоху».

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ТЦ открылись после карантина, Фото: 2
ТЦ открылись после карантина, Фото: 3
ТЦ открылись после карантина, Фото: 4
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ТЦ открылись после карантина, Фото: 6
ТЦ открылись после карантина, Фото: 7
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ТЦ открылись после карантина, Фото: 9
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ТЦ открылись после карантина, Фото: 11
ТЦ открылись после карантина, Фото: 12
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В «Гостинке» людей поменьше, но меры безопасности помасштабнее: на входах установлены дезинфицирующие тоннели. Правда не все покупатели сразу понимают, как ими пользоваться. На самом деле, система срабатывает автоматически: справа бесконтактный сенсор, к которому нужно поднести руку и тоннель сработает. Попшикают со всех сторон дезраствором, обработают обувь.

В торговом центре всюду стоят одинаковые антисептики для рук, многие забрендированы по торговую точку, возле которой находятся.

Удивило и улыбнуло требование о соблюдении социальной дистанции в полтора метра в туалете.

Во многих открывшихся бутиках покупателям предлагают также антисептические салфетки, а некоторых — одноразовые медицинские маски.

Кстати, за соблюдением масочного режима в ТЦ следят не только охранники на каждом этаже. Сегодня вечером в «ГД» работала полиция: отлавливала «безмасочных» нарушителей среди покупателей и продавцов.

Галерея
ТЦ открылись после карантина, Фото: 1
ТЦ открылись после карантина, Фото: 2
ТЦ открылись после карантина, Фото: 3
ТЦ открылись после карантина, Фото: 4
ТЦ открылись после карантина, Фото: 5
ТЦ открылись после карантина, Фото: 6
ТЦ открылись после карантина, Фото: 7
ТЦ открылись после карантина, Фото: 8
ТЦ открылись после карантина, Фото: 9
ТЦ открылись после карантина, Фото: 10
ТЦ открылись после карантина, Фото: 11
ТЦ открылись после карантина, Фото: 12
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ТЦ открылись после карантина, Фото: 14
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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