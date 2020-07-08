Тульские торговые центры открылись после карантина: что там происходит сейчас
Дезтоннели, маски и дистанция даже в туалетах: Myslo прогулялся по «Макси» и «Гостиному двору».
7 июля губернатор своим Указом снял ограничения на работу торгово-развлекательных центров и других объектов розничной торговли независимо от их площади. Какие меры предприняли в крупнейших тульских ТЦ – читайте и смотрите в нашем репортаже.
В «Макси» сегодня не так многолюдно, как ожидалось, но покупатели есть. Открыты около 70% бутиков и мелких точек. На стеклянных дверях наклейки-дисклеймеры — сколько человек может находиться в магазине одномоментно. Цифры вписаны пока не везде. В каждом магазинчике нанесена разметка с напоминанием о социальной дистанции — уже как само собой разумеющееся явление. Требование времени, что поделать.
Каждые 3−5 минут по громкой связи в ТЦ объявляют правила безопасности, а охранники на входе — соблюдение масочного режима. Правда, это не мешает некоторым покупателям войти в ТЦ в маске, а потом, купив в «макдаке» еды, ходить по торговому центру и угощаться (уже, естественно, без маски).
Туляки далеко не все соблюдают масочный режим. Вот в один из магазинов входит группа людей: две девушки и трое парней. Без масок. Охранник сделал им замечание. «Мы ненадолго!» — ответили покупатели и пошли своей дорогой.
И всё же, в масках большинство. А вот в перчатках мы никого не заметили. При этом на эскалаторе люди спокойно держатся за поручни, как в «докоронавирусную эпоху».
В «Гостинке» людей поменьше, но меры безопасности помасштабнее: на входах установлены дезинфицирующие тоннели. Правда не все покупатели сразу понимают, как ими пользоваться. На самом деле, система срабатывает автоматически: справа бесконтактный сенсор, к которому нужно поднести руку и тоннель сработает. Попшикают со всех сторон дезраствором, обработают обувь.
В торговом центре всюду стоят одинаковые антисептики для рук, многие забрендированы по торговую точку, возле которой находятся.
Удивило и улыбнуло требование о соблюдении социальной дистанции в полтора метра в туалете.
Во многих открывшихся бутиках покупателям предлагают также антисептические салфетки, а некоторых — одноразовые медицинские маски.
Кстати, за соблюдением масочного режима в ТЦ следят не только охранники на каждом этаже. Сегодня вечером в «ГД» работала полиция: отлавливала «безмасочных» нарушителей среди покупателей и продавцов.