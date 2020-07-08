Южная часть Тулы без воды: как продвигается ремонт аварийного участка?

Сегодня в южной части Тулы пониженное давление воды, а в нескольких поселках и вовсе полностью отключили водоснабжение. Это связано с подготовкой Масловско-Песоченского водозабора к работе в осенне-зимний период.

Специалисты «Тулагорводоканала» работают на месте с 7 утра. В районе деревни Алексеевка рабочие перекладывают аварийный участок — 16-метровую трубу диаметром 700 мм.

Корреспонденты Myslo побывали на месте работ. На участке задействованы 18 человек и спецтехника. Несмотря на палящее солнце, рабочие не прекращают трудиться — нужно быстрее вернуть воду трем районам Тулы.

Первый заместитель главного инженера «Тулагорводоканала» Тимофей Федотов рассказал:

Тимофей Федотов Этот участок неоднократно ремонтировался, на трубе уже установлены несколько хомутов. В районе деревни Алексеевка будем работать до вечера, после чего начнем заполнять систему водой. Параллельно работаем на насосной станции, в 6 километрах отсюда. Там меняем два участка трубопроводов, опоры, вырубаем поросль.

По словам Тимофея Федотова, изначально труба была железобетонной, затем ее заменили на стальную:

- В текущем году в планах водоканала до конца года вывести этот участок из эксплуатации и заменить его на пластиковую трубу.

Федотов отметил, что следующая остановка водозабора запланирована на 22 июля. В этом году она будет последней. По крайней мере, из плановых.

Так что жителям южной части города придется еще немного потерпеть.

Заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации Тулы Юрий Михалец напомнил, что на время работ тулякам раздадут питьевую и техническую воду. По каким адресам, читайте здесь.

Юрий Михалец В настоящее время ресурсоснабжающие и управляющие организации ведут работы по подготовке к отопительному периоду — на средства жителей за ЖКУ. Во избежание срыва мероприятий просим своевременно оплачивать коммунальные услуги!

Предварительно, вода вернется в дома жителей южной Тулы к утру 9 июля.