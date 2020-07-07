новости
новости
Регистрация
В Тульской области после карантина открыли торговые центры. Детсады заработают с 13 июля

В Тульской области после карантина открыли торговые центры. Детсады заработают с 13 июля

Соответствующий Указ 7 июля подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

7 июля губернатор внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади.

Ограничение снято с момента опубликования Указа, то есть с сегодняшнего дня.

С 7 июля в связи с окончанием учебного года сняты ограничения по работе школ, техникумов, вузов в дистанционном режиме. Дистанционно продолжат работать только организации дополнительного образования, за исключением автошкол при проведении практических занятий и работы организаций дополнительного образования в области физкультуры и спорта, а также на открытом воздухе.

Детские сады возобновят работу в штатном режиме с 13 июля.

До 13 июля продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, работу развлекательных и досуговых организаций, учреждений социального обслуживания и работу общепита, включая зоны фуд-кортов.

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.

 

как будут работать детские сады

Ранее глава Роспотребнадзора России Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса. Эти правила будут действовать до 1 января 2021 года и коснутся детсадов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в ТЦ.

Основное: измерение температуры с занесением показателей в спецжурнал, изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, соблюдение дистанции в 1,5 метра и разобщение детей из разных групп, классов, отрядов.

Роспотребнадзор рекомендует проводить как можно больше мероприятий на свежем воздухе или же в помещении, закрепленном за одним классом или группой. В детсадах должны каждый день дезинфицировать игрушки. В игровых комнатах сохраняются аналогичные требования, на входе в них также требуется всем измерять температуру.

 

Сюжет: Коронавирус
В каких городах и сёлах Тульской области есть коронавирус: карта на 7 июля
Жизнь Тулы и области
В каких городах и сёлах Тульской области есть коронавирус: карта на 7 июля
сегодня, в 11:19, 3 3541 0
В Тульской области умерли еще четыре пациента с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области умерли еще четыре пациента с COVID-19
сегодня, в 10:33, 19 6068 0
В Тульской области 67 новых случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 67 новых случаев коронавируса
сегодня, в 10:27, 9 3626 0
Почти 3000 жителей Тульской области обследовали на антитела к коронавирусу
Жизнь Тулы и области
Почти 3000 жителей Тульской области обследовали на антитела к коронавирусу
вчера, в 18:35, 44 6921 -2
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:53 +5
Другие статьи по темам
Событие
детсадыТЦограничения7 июляУказ
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ обновляет базовую линейку вкладов
ВТБ обновляет базовую линейку вкладов
В Тульской области могут в ближайшее время открыть торговые центры
В Тульской области могут в ближайшее время открыть торговые центры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.