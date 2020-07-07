В Тульской области после карантина открыли торговые центры. Детсады заработают с 13 июля

7 июля губернатор внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади.

Ограничение снято с момента опубликования Указа, то есть с сегодняшнего дня.

С 7 июля в связи с окончанием учебного года сняты ограничения по работе школ, техникумов, вузов в дистанционном режиме. Дистанционно продолжат работать только организации дополнительного образования, за исключением автошкол при проведении практических занятий и работы организаций дополнительного образования в области физкультуры и спорта, а также на открытом воздухе.

Детские сады возобновят работу в штатном режиме с 13 июля.

До 13 июля продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, работу развлекательных и досуговых организаций, учреждений социального обслуживания и работу общепита, включая зоны фуд-кортов.

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь

как будут работать детские сады

Ранее глава Роспотребнадзора России Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса. Эти правила будут действовать до 1 января 2021 года и коснутся детсадов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в ТЦ.

Основное: измерение температуры с занесением показателей в спецжурнал, изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, соблюдение дистанции в 1,5 метра и разобщение детей из разных групп, классов, отрядов.

Роспотребнадзор рекомендует проводить как можно больше мероприятий на свежем воздухе или же в помещении, закрепленном за одним классом или группой. В детсадах должны каждый день дезинфицировать игрушки. В игровых комнатах сохраняются аналогичные требования, на входе в них также требуется всем измерять температуру.