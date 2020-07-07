Фото из архива Myslo.
В Тульской области 67 новых случаев коронавируса
За всё время COVID-19 заразились 7182 жителя региона.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
36 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
За сутки в стране выявили 6368 случаев коронавируса, зафиксировано 198 смертей. Выздоровел 9 551 человек.
За весь период в стране заболели 694 230 жителей, умерли 10 494 человека, выздоровели 463 880.
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