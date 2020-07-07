В Тульской области 67 новых случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

За всё время COVID-19 заразились 7182 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

36 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За сутки в стране выявили 6368 случаев коронавируса, зафиксировано 198 смертей. Выздоровел 9 551 человек.

За весь период в стране заболели 694 230 жителей, умерли 10 494 человека, выздоровели 463 880.