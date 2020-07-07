Тульские студенты об удаленке: «Учиться труднее, хотим в вуз!»

На заседании Общественного совета Минобрнауки РФ 3 июля представили аналитический доклад «Уроки «стресс-теста»: вузы в условиях пандемии и после нее».

Как отметили авторы доклада, учебой в дистанционном режиме удовлетворены только 14% студентов. Более 60% преподавателей недостаточно компетентны в использовании университетских систем управления обучением и сторонних цифровых сервисов, не могут обеспечить сопровождение студентов с помощью мессенджеров и сервисов совместной работы с документами. Для еще большей группы преподавателей проблема — онлайн управлять вниманием студентов, вовлекать их в занятие и аттестовывать.

Поэтому полная реализация перехода на удаленку в российских вузах невозможна, считают авторы доклада.

А что думают о дистанционном обучении сами студенты?

Анастасия Артемова

– Когда нам сообщили о начале дистанционного обучения, многие думали, что это ненадолго. Я тоже. И даже обрадовалась — будет возможность отдохнуть, спокойно поменять паспорт. А когда начали вводить ограничения, всё время продлевая изоляцию, поняла — всё серьезнее, чем мы думали.

Сейчас, пройдя через испытания онлайн-сессией, я не удивилась неутешительным выводам Минобра. И вздохнула с облегчением. Никакие онлайн-технологии не могут заменить живого общения с преподавателем. Уточняющие вопросы, диспуты, эмоции — это та часть обучения, которая помогает не только лучше понять изучаемый материал, но и весело провести время. А хорошее настроение во время учебы очень важно.

Лично для меня дистанционное обучение было интересным опытом. Это настоящее испытание, но, только пройдя через него, начинаешь по-настоящему ценить обучение в университете. Я поняла, что вуз занимает очень важное место в моей жизни. Проводя в нем бóльшую часть своего времени и мечтая о лишнем выходном, я даже не представляла, как буду скучать, если в университет ходить будет не нужно. Скучать по живому общению, скучать по своим друзьям, скучать по преподавателям. Я рада, что всё вернется на круги своя.

Варвара Корнеева

– Мы просто были не готовы к дистанционному образованию. У педагогов не было навыков. У нас только пары по литературе были онлайн, остальное по принципу «задание — письменный ответ». Да, есть личный кабинет в цифровой системе вуза, но он не был рассчитан на такое большое количество пользователей. Часто зависал. Да и пользоваться им никто толком не умел.

Практически все лекции нам давали в виде текстового файла — хоть бы презентации сделали! Ну и конечно, мало практики. Да и какая практика на удаленке?!

Анна Бектяшева

– Теперь во время лекции можно спать, есть, заниматься йогой или даже пойти прогуляться. Рай? Удалёнка!

Последний раз я была в университете 13 марта. Начался второй семестр и практически сразу же закончился. Как и полагается, было несколько стадий принятия удалёнки: радость, ещё больше радость, скука, гнев и дикое желание вернуться в универ.

Поначалу мне понравилась такая «вынужденная» мера. Я скорее воспринимала ее как внеплановые каникулы. Ненормированный учебный день и домашняя атмосфера развязала руки моей лени. Нет, я, конечно же, выполняла задания, но чаще всего лежа на диване, одной рукой печатая реферат, а второй поедая мамины котлетки.

Ещё больше раздражала нестабильная связь с преподавателями. То интернет отказывался работать, то сайт постоянно мучил нас своими перебоями. А однажды у меня дома выключили свет в то время, пока я сдавала очередной экзамен.

В общем, радость моя на первых порах превратилась в муку каждый день. Куча свободного времени, которое даже уже не знаешь куда и тратить. Я очень скучаю по своим одногруппникам, лекциям, переменам и даже по ненавистной четвёртой паре! Удаленка — мера вынужденная, но уж очень нежеланная.

Анастасия Дуплищева

– Полный переход на дистанционное обучение невозможен. Это ожидаемый вывод.

Мое отношение к дистанционке можно описать одной фразой: нагрузки много, результата мало. Без живого общения с преподавателем материал практически не усваивался. Ко всему прочему переход оказался резким, задавать начали очень много. Сложно было справляться с новым объемом работ, который увеличился в разы. Из-за этого многие студенты начали ощущать напряжение и стресс. Неудивительно, что только 14% студентов одобрили такой режим. К тому же некоторым дома было гораздо сложнее сосредоточиться на занятиях.

Отдельно стоит выделить сессию, которая сдавалась через личный кабинет. У тебя нет никакой гарантии, что ты сдашь всё с первого раза. Один студент дважды не смог сдать предмет и в итоге ушел на пересдачу. Не потому, что не знает эту дисциплину, а потому, что технологии подвели. Кто-то из-за таких проблем лишается стипендии или красного диплома. И ведь дело даже не в тебе. А в случае.

Проблема, на мой взгляд, в том, что нет определенной уже отработанной системы, которая позволяла бы получать образование без очевидных проблем. Ни вузы, ни технологии оказались не готовы к такому режиму. Да и мы тоже.



Ангелина Гармаш

– Технические неполадки, неудобное расписание, стресс — это и многое другое сопровождало нас на протяжении всего дистанционного обучения. Полный переход на такой вид учебы невозможен хотя бы потому, что к этому никто не готов. Ни студенты, которые ожидали от студенческой жизни и учебного процесса совсем другого. Ни преподаватели, за весь семестр так и не вошедшие в колею новых технологий и разных дополнительных ресурсов для проведения занятий. Ни учебная программа, которая предполагает все-таки активное взаимодействие между студентами и преподавателями.

И если с отработкой нового материала в домашних условия многие справились легко, то сдавать сессию дистанционно оказалось очень трудно. Кто-то из-за технических неполадок потерял свои баллы, кто-то не смог вовремя сдать экзамен из-за проблем с электроэнергией. Вот тогда мы поняли — как хорош старый добрый экзамен с вытягиванием билета, трясущимися коленками и нервным ожиданием своей очереди в коридоре.

Мы понимаем, что всё это вынужденные меры и с нетерпением ждём, когда любимый университет вновь откроет для нас двери. И мы все встретимся снова, сможем работать в привычном режиме — слушать лекции, наслаждаться переменами, пить самый вкусный утренний кофе из автомата.

Настя Подлесная

– Переход получился резким — всё решилось в один день. Никто не был готов к такому повороту событий. Никто не знал, как работать, не было четких инструкций, как действовать. Техника подводила — на перегруженные серверы невозможно было загрузить свои работы.

Дистанционное обучение не дает таких знаний, как учеба непосредственно в университете. Информация, которую доносит преподаватель лично, не через экран, воспринимается лучше – можно задать вопрос и попросить объяснить непонятные моменты. Плюс общение с одногруппниками, совместное участие в дискуссиях. Да и творческая сторона университета важна — различные конкурсы, праздники, научные конференции, соревнования. Надеюсь, что такое было первый и последний раз.

Александр Алдохин

– Дистанционное обучение само по себе очень удобно. Можно не тратить время на дорогу и учиться где угодно.

Но для этого нужно оборудование и хотя бы минимальные навыки работы с ним. Некоторые специальности ввиду необходимости большого количества практики нельзя изучать дистанционно. Например, медицина, инженерия и т. п. Живое общение с группой и преподавателями трудно заменить. Да и стоит ли?

У нас удаленное обучение запускали «на ходу». В результате возникло огромное количество технических и организационных проблем. Время преподавателей уходило не на планирование занятия, а на способ его проведения. А студенты порой просто не могли получить материал из-за высокой нагрузки на серверы.

Впрочем, я считаю, дистанционное обучение просто требует доработок.

Виктория Анисимова

– Дистанционное обучение зачастую называют «обучением будущего». Кажется, что этот формат — с использованием технологий, интернета, когда не нужно выходить из дома, — намного удобнее обычной учебы. В действительности всё иначе.

Оказывается, «обучение будущего» намного труднее обычных пар или уроков. И дело даже не в том, что сайт универа под нагрузкой всё время «падал».

Постоянно сидеть дома и учиться в таком режиме очень тяжело в психологическом плане.

Никита Гришин

– Дожить до сессии было подвигом. Во-первых, ни о каких онлайн-занятиях не шло и речи. Во-вторых, многие преподаватели так и не смогли (или не захотели) адаптироваться к новым реалиям. Кто-то из-за плохой работы личного кабинета неоперативно отслеживал задания, которые присылали студенты. По данной причине мы теряли свои баллы. А от некоторых преподавателей и вовсе не было обратной связи. Естественно, студенты в такой «расслабленной» атмосфере тоже не очень ответственно отнеслись к выполнению заданий.

Увы… Прорыв в дистанционном образовании у нас не случился. Надеемся, в новом семестре всё будет стандартно: лекции в лекториях, практические занятия с преподавателями и ничем не заменимое общение с однокурсниками.

Ксения Демчева

– На удаленке пропадает мотивация. Многим трудно поднять себя с кровати в семь утра, чтобы идти в универ. А если идти не надо?! Дома нет атмосферы вуза!

Про практику вообще отдельный разговор. Одно дело — когда видишь работу профессионала лично, а другое — когда сам всё делаешь, один. Нет примера для подражания.

Анна Борисова

– А мне понравилось! Я лучше усваиваю информацию дома в тишине. У меня появилась куча времени на саморазвитие (чтение книг, спорт).

Впрочем, я не сильно расстроилась, что переход на дистанционное обучение невозможен. Все-таки личное общение с преподавателем нужно — чтобы задать ему индивидуальные вопросы по теме, которая тебе непонятна. В моем случае еще и разница во времени между городами. Когда в Туле люди только просыпаются, я уже вовсю бодрствую.

Виктория Дровенкова

– Из плюсов дистанционки — только то, что постоянно со своей семьей, количество свободного времени увеличивается. Минусов гораздо больше. Пока ждешь своей очереди пообщаться с преподавателем онлайн, весь интерес пропадает.

Мне не нравится такой вид обучения. Жду с нетерпением открытие вуза, чтобы снова счастливой сидеть на парах и пить кофе на переменках с любимыми одногруппниками.

А что думаете об удаленке вы? Привыкнем? Или как? Пишите в комментариях!