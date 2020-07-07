В Тульской области умерли еще четыре пациента с COVID-19

Фото из архива Myslo.

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Узловой, Киреевского района и Московской области в возрасте от 54 до 89 лет.

Как сообщает региональный оперштаб, 82-летний житель столичного региона, находясь на территории Тульской области, обратился за медицинской помощью. У мужчины был подтвержден коронавирус. После длительного лечения на фоне хронических заболеваний пациент скончался.

Таким образом, за всё время в Тульской области умерли 133 человека с коронавирусной инфекцией.