Фото из архива Myslo.
В Тульской области умерли еще четыре пациента с COVID-19
Среди них житель Московской области.
Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Узловой, Киреевского района и Московской области в возрасте от 54 до 89 лет.
Как сообщает региональный оперштаб, 82-летний житель столичного региона, находясь на территории Тульской области, обратился за медицинской помощью. У мужчины был подтвержден коронавирус. После длительного лечения на фоне хронических заболеваний пациент скончался.
Таким образом, за всё время в Тульской области умерли 133 человека с коронавирусной инфекцией.
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