Туляки поборются за звание «Волк северной ходьбы — 2020»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На него вышли 30 любителей северной (скандинавской) ходьбы.

В рамках национального проекта «Демография» Тульская областная федерация северной ходьбы организовала восемь тематических маршрутов. В течение полугода участники посетят заповедные, исторические и живописные места Тульской области.

На маршруте в Алексине в течение дня участники вброд пересекут речку Вашана, побывают на популярной среди уфологов и археологов Лысой горе, пройдут через места стоянки древних людей, увидят место обитания бобров, отдохнут на привале в живописных уголках алексинской земли. Завершится маршрут у села Бунырево. Весь день группу сопровождают сертифицированные инструкторы по туризму и северной ходьбе.

Победителями проекта станут участники, которые соберут сертификаты о прохождении всех маршрутов. Они получат медаль и почетное звание «Волк северной ходьбы — 2020».

Как поучаствовать в проекте, читайте в группе «ВКонтакте».