В Тульской области действующие ограничения продлены по 10 июля

3 июля губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Согласно изменениям, действие ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается с 3 по 10 июля. Под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций, работа отдельных организаций общественного питания.

Магазины, площадь торговых залов которых превышает 800 кв. м, по-прежнему будут работать исключительно путем курьерской доставки или самовывоза.

С полным текстом Указа губернатора можно ознакомиться по ссылке.