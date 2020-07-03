В Тульской области действующие ограничения продлены по 10 июля
Подписаны изменения в Указ.
3 июля губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Согласно изменениям, действие ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается с 3 по 10 июля. Под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций, работа отдельных организаций общественного питания.
Магазины, площадь торговых залов которых превышает 800 кв. м, по-прежнему будут работать исключительно путем курьерской доставки или самовывоза.
С полным текстом Указа губернатора можно ознакомиться по ссылке.
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