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День Госавтоинспекции: 50 фото сотрудников тульской ГИБДД

День Госавтоинспекции: 50 фото сотрудников тульской ГИБДД

Строгие и ответственные, душевные и добрые – уважаем и поздравляем от души!

3 июля в России отмечают День ГИБДД. Главной задачей Госавтоинспекции было и остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны. И это очень важная работа! Редакция Myslo поздравляет сотрудников ГИБДД и желает безаварийных дорог, терпения, здоровья и адекватных водителей!

Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал тульскому УГИБДД новые автомобили, а также отметил отличившихся сотрудников региональными наградами и ценными подарками.

 

В фотоподборке Myslo — сотрудники тульской Госавтоинспекции. И бонусом – наше любимое видео! 

 

Галерея
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 1
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 2
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 3
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 4
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 5
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 6
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 7
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 8
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 9
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 10
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 11
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 12
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 13
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 14
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 15
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 16
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 17
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 18
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 19
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 20
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 21
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 22
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 23
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 24
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 25
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 26
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 27
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 28
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 29
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 30
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 31
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 32
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 33
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 34
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 35
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 36
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 37
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 38
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 39
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 40
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 41
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 42
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 43
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 44
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 45
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 46
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 47
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 48
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 49
Фоторепортаж ко Дню ГИБДД, Фото: 50
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Фотографы: Дмитрий Дзюбин, Алексей Пирязев
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