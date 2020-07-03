День Госавтоинспекции: 50 фото сотрудников тульской ГИБДД

Строгие и ответственные, душевные и добрые – уважаем и поздравляем от души!

3 июля в России отмечают День ГИБДД. Главной задачей Госавтоинспекции было и остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны. И это очень важная работа! Редакция Myslo поздравляет сотрудников ГИБДД и желает безаварийных дорог, терпения, здоровья и адекватных водителей!

Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал тульскому УГИБДД новые автомобили, а также отметил отличившихся сотрудников региональными наградами и ценными подарками.

В фотоподборке Myslo — сотрудники тульской Госавтоинспекции. И бонусом – наше любимое видео!