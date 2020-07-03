Тульское отделение Сбербанка сообщает о продлении дисконта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок

Акция продлена до 1 февраля 2021 года.

С 12 мая Сбербанк запустил акцию, которая позволяла снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта при использовании онлайн-сервиса «Электронная регистрация». Действие акции заканчивалось 30 июня 2020 года. Теперь акция продлена до 1 февраля 2021 года.

Приобрести квартиру в ипотеку с учетом этого дисконта можно по минимальным ставкам:

квартиру в новостройке — от 5,9% годовых;

квартиру на вторичном рынке — от 7,8% годовых.

Акция также распространяется на льготные программы господдержки: ставка для семей с детьми — от 4,7% годовых; ставка по программе «Господдержка 2020» — от 6,1% годовых.

С 3 июля первоначальный взнос по программе «Господдержка 2020», ранее составлявший 20%, теперь составляет 15%. Сумма ипотечного кредита по данной программе увеличена до 6 млн рублей.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

Сергей Ющенко – Продление дисконта по ипотечным кредитам — это хорошая новость для всех, кто планирует улучшение жилищных условий. Дистанционный процесс оформления ипотечной сделки позволяет приобрести квартиру по сниженной ставке без визитов в банк — это удобно, безопасно и быстро.

В июне жители Тульской области подали более 2000 заявок на получение ипотечного кредита.