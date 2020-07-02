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В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных

В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных

При этом не все пожилые люди в масках и не все соблюдают социальную дистанцию.

В Туле пенсионеры ринулись продлевать проездные билеты и создали огромную очередь в ОЕИРЦ на ул. Льва Толстого. Люди толпятся как на улице, так и в самом здании. При этом похоже, что многих не заботит соблюдение социальной дистанции и рекомендации носить защитные медицинские маски.
 
Напомним, недавно были отменены режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и ограничения на пользование льготными проездными. 
 

 
Разблокировать социальные транспортные карты и перенести действие льготного проездного билета на июль 2020 года можно в Центрах обслуживания населения АО «ОЕИРЦ».
 
Центры города Тулы будут работать дополнительно 4 и 5 июля с 9.00 до 16.00. Подробности можно узнать на сайте АО «ОЕИРЦ» и по телефону: +7 (4872) 705-507.
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В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 1
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 2
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 3
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 4
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 5
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 6
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 7
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 8
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 9
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 10
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 11
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 12
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 13
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 14
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 15
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 16
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 17
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 18
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 19
В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных, Фото: 20
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