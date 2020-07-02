В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных
При этом не все пожилые люди в масках и не все соблюдают социальную дистанцию.
В Туле пенсионеры ринулись продлевать проездные билеты и создали огромную очередь в ОЕИРЦ на ул. Льва Толстого. Люди толпятся как на улице, так и в самом здании. При этом похоже, что многих не заботит соблюдение социальной дистанции и рекомендации носить защитные медицинские маски.
Напомним, недавно были отменены режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и ограничения на пользование льготными проездными.
Разблокировать социальные транспортные карты и перенести действие льготного проездного билета на июль 2020 года можно в Центрах обслуживания населения АО «ОЕИРЦ».
Центры города Тулы будут работать дополнительно 4 и 5 июля с 9.00 до 16.00. Подробности можно узнать на сайте АО «ОЕИРЦ» и по телефону: +7 (4872) 705-507.
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