В Туле пенсионеры толпятся в огромной очереди на продление проездных

При этом не все пожилые люди в масках и не все соблюдают социальную дистанцию.

В Туле пенсионеры ринулись продлевать проездные билеты и создали огромную очередь в ОЕИРЦ на ул. Льва Толстого. Люди толпятся как на улице, так и в самом здании. При этом похоже, что многих не заботит соблюдение социальной дистанции и рекомендации носить защитные медицинские маски.

Напомним , недавно были отменены режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и ограничения на пользование льготными проездными.

Разблокировать социальные транспортные карты и перенести действие льготного проездного билета на июль 2020 года можно в Центрах обслуживания населения АО «ОЕИРЦ».