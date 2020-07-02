Прямая линия с прокурором: об оплате квитанций ЖКХ, нерадивых соседях и работе УК

– Дом на ул. Ген. Маргелова до сих пор не сдан, работы внутри не ведутся. Люди три года ждут квартир, но от ЖК «Ваш» никаких действий не видно. Пользователь портала Myslo Podprizelom.

– ООО «Вертикаль-парк» (Тула, ул. Пушкинская, 53, 2-й этаж) осуществляет строительство ЖК «Ваш Дом на Маргелова», расположенного на земельном участке по Крутоовражному проезду в Привокзальном районе Тулы. Срок передачи квартир 30.06.2020 являлся первоначальным.

На сегодняшний день застройщиком выполнены все виды работ, за исключением монтажа лифтового оборудования. В связи с объявленными нерабочими днями сроки поставок лифтового оборудования были перенесены не по вине застройщика. Также разъясняю, что Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. №423 в связи с особенностями режима в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции застройщикам разрешено продлевать сроки передачи квартир не более чем на 6 месяцев без выплаты пеней и неустоек.

– Если возле мусорных баков складируется крупногабаритный или строительный мусор, по каким правилам он должен утилизироваться и к кому обращаться, если этого не происходит? Владимир.

– Региональный оператор по договору вывозит только ТКО, которые складируются в специализированных контейнерах, вывоз строительного и крупногабаритного мусора должен организовывать сам собственник путем подачи заявки в специализированную организацию. Если вы заметили подобный факт нарушений, то можно также обратиться с заявлением в прокуратуру.

– Управление по административно-техническому надзору выписало штраф за неправильную парковку. Я считаю это решение необоснованным. Как я могу его обжаловать? Игорь.

– С даты вынесения решения судьей у вас есть 10 дней на обжалование постановления о привлечении к административной ответственности. В соответствии с пунктом 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года №5 обращаться необходимо в уполномоченный орган, расположенный по месту совершения правонарушения.

Заявка должна быть составлена грамотно. Если ошибки отсутствуют, документы примут. Затем назначается дата и время заседания. Важно прийти на него без опозданий, имея при себе полный пакет документации. В процессе разбирательства гражданину предстоит объяснить суду жалобы и предоставить доказательства.

Допустимо возражение против заявления оппонентов. У гражданина присутствует право ходатайствовать о приобщении дополнительных бумаг к делу или опроса свидетелей. Обычно разбирательство по делам подобного типа проходит быстро. Затем принимается решение. Оно может быть следующим:

отмена денежного взыскания;

частичная корректировка ранее принятой меры наказания по неправильной парковке;

отказ в удовлетворении жалобы;

перенос заседания в связи с рядом обстоятельств.

Когда решение принято, потребуется получить его копию. Для этого нужно обратиться в канцелярию суда. Если вердикт не устраивает, потребуется оспорить его. Для этого жалоба направляется в вышестоящую инстанцию. Судья, принявший решение, оповестит гражданина о возможности обжалования.

– Сравнили отчеты управляющей компании о выполненных работах за 2018 и 2019 год. По факту работы не проводились, но сумма за них увеличилась на 800 тысяч рублей. По этому поводу обратились в ГЖИ (Государственную жилищную инспекцию), но они из-за коронавируса проверки не проводят. Как получить верную выписку о расходах и куда пожаловаться на нецелевое расходование средств? Татьяна.

– Управляющие компании обязаны размещать на своих сайтах в сети Интернет необходимую информацию о потраченных средствах. В противном случае к УК могут быть применены меры ответственности в соответствии с требованием закона. Также можно обратиться в прокуратуру, которая организует проверку на предмет соответствия потраченных средств реальным тратам.

– Как быть с соседями, которые превратили свое жилье в мусорку? Можно ли правовыми путями решить вопрос с нечистоплотными соседями? Татьяна Белова.

– Если квартира приватизирована, то решить эту проблему, к сожалению, практически невозможно. Можно попробовать обратиться в полицию. Участковый составит протокол, где опишет ситуацию в деталях: упомянет запахи, тараканов и прочие неприятности. Далее нужно вызвать независимую компанию, которая сделает замеры по запахам, шумам, насекомым. Потом пригласить Роспотребнадзор, жилищную инспекцию, МЧС (если мусор лежит на лестничной клетке). Все эти протоколы приобщить к делу и обращаться в суд. Если квартира в муниципальной собственности, то в этом случае наймодатель может повлиять на гражданина, который содержит жилье в ненадлежащем виде или приводит его в негодность.

– На пересечении ул. Прокудина и ул. Седова не ухаживают за детской площадкой: не косят траву, не подсыпают песок в песочницу и не убирают мусор. Можно ли как-то повлиять на муниципальные власти по этому поводу? Александр Юров.

– Мы проведем проверку по данному факту и при подтверждении примем меры к устранению нарушений закона.

– Сменилась управляющая компания. Но квитанции на оплату коммунальных услуг приходят от двух УК. Кому платить, чтобы потом не было проблем? Валерия Слесарева.

– Нужно уточнить, с какого периода дом перешел в управление новой УК. Если платежные квитанции приходили в один период от двух управляющих компаний, то нужно обратиться в прокуратуру для проведения проверки.

– По Одоевскому шоссе, 15 имеется недостроенный объект с конца 90-х годов ХХ века. Это сооружение несет угрозу жизни и здоровью граждан. Хотя оно и огорожено, но при желании туда можно проникнуть через дыры в этом же самом заборе. Как можно повлиять на эту ситуацию? Пользователь портала Myslo Зураб.

– По этому вопросу к нам обращаются не в первый раз. С момента последней прокурорской проверки и реагирования на проблему администрацией округа приняты меры к установке забора по периметру здания для исключения доступа посторонних лиц. Но мы еще раз проведем проверку и в случае необходимости примем меры прокурорского реагирования.

Из досье «Myslo»

Сергей Николаевич Нехорошев Прокурор Привокзального района Тулы.



Родился 15 октября 1972 года.

Окончил Российскую правовую академию (Москва).

Воспитывает сына.

Любит фильмы Леонида Гайдая, читать фантастику.

Любимое блюдо: мясо в любом виде.