новости
новости
Регистрация
В Тульской области отменен режим обязательной самоизоляции для пенсионеров

В Тульской области отменен режим обязательной самоизоляции для пенсионеров

Ранее ограничения действовали до 30 июня.

В Тульской области отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Согласно указу губернатора, ограничения действовали вплоть до 30 июня.

Тулякам старшего возраст больше не нужно сидеть по домам — теперь можно гулять не только до ближайшего магазина, поликлиники или аптеки, но и просто гулять — в парках, скверах, по улицам. И больше нет ограничений на пользование льготными проездными.

Но Myslo по-прежнему советует — берегите свое здоровье, соблюдайте социальную дистанцию 1,5−2 метра и избегайте мест скопления людей.

Напомним также, что в регионе продолжает действовать масочный режим. Маски нужно носить в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте (включая такси), остановочных павильонах.

За это нарушение можно получить штраф от 1000 до 30 000 рублей в зависимости от решения суда.

Сюжет: Коронавирус
В каких городах и сёлах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июля
Жизнь Тулы и области
В каких городах и сёлах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июля
сегодня, в 12:27, 2 3277 0
В Тульской области скончались еще четверо пациентов с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области скончались еще четверо пациентов с COVID-19
сегодня, в 10:37, 9 3527 0
В Тульской области за сутки 76 случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки 76 случаев коронавируса
сегодня, в 10:29, 13 3760 0
В каких городах Тульской области зарегистрирован коронавирус: карта на 30 июня
Жизнь Тулы и области
В каких городах Тульской области зарегистрирован коронавирус: карта на 30 июня
вчера, в 11:20, 5 5091 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:28 −7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
режим самоизоляциипенсионерыкоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области начался заключительный день голосования по поправкам в Конституцию
В Тульской области начался заключительный день голосования по поправкам в Конституцию
В Тульской области скончались еще четверо пациентов с COVID-19
В Тульской области скончались еще четверо пациентов с COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.