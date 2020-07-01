В Тульской области отменен режим обязательной самоизоляции для пенсионеров

В Тульской области отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Согласно указу губернатора, ограничения действовали вплоть до 30 июня.

Тулякам старшего возраст больше не нужно сидеть по домам — теперь можно гулять не только до ближайшего магазина, поликлиники или аптеки, но и просто гулять — в парках, скверах, по улицам. И больше нет ограничений на пользование льготными проездными.

Но Myslo по-прежнему советует — берегите свое здоровье, соблюдайте социальную дистанцию 1,5−2 метра и избегайте мест скопления людей.

Напомним также, что в регионе продолжает действовать масочный режим. Маски нужно носить в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте (включая такси), остановочных павильонах.

За это нарушение можно получить штраф от 1000 до 30 000 рублей в зависимости от решения суда.