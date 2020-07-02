В Туле Jaguar разгромил автомойку: хозяйке авто внезапно стало плохо

Стоп-кадр из видео.

Корреспонденту Myslo удалось выяснить причину дорожно-транспортного происшествия с автомобилем Jaguar на ул. Коминтерна в Туле. В момент автоаварии за рулем авто находилась 33-летняя женщина, и она объяснила сотрудникам ГИБДД, что ей стало плохо во время движения, из-за чего она и потеряла контроль над машиной.

Напомним , момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. Как сообщили сотрудники разгромленной автомойки в соцсетях, женщина сшибла дорожный знак, снесла ворота автосервиса и повредила несколько автомобилей на улице и внутри помещения.

К счастью, результате ДТП никто не пострадал.