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В Туле Jaguar разгромил автомойку: хозяйке авто внезапно стало плохо
Стоп-кадр из видео.

В Туле Jaguar разгромил автомойку: хозяйке авто внезапно стало плохо

Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.

Корреспонденту Myslo удалось выяснить причину дорожно-транспортного происшествия с автомобилем Jaguar на ул. Коминтерна в Туле. В момент автоаварии за рулем авто находилась 33-летняя женщина, и она объяснила сотрудникам ГИБДД, что ей стало плохо во время движения, из-за чего она и потеряла контроль над машиной.
 
Напомним, момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. Как сообщили сотрудники разгромленной автомойки в соцсетях, женщина сшибла дорожный знак, снесла ворота автосервиса и повредила несколько автомобилей на улице и внутри помещения.
 
К счастью, результате ДТП никто не пострадал.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:34 −3
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