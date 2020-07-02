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Свадьба во время пандемии: сколько гостей жених и невеста могут пригласить в ЗАГС
Фото: pixabay.com.

Свадьба во время пандемии: сколько гостей жених и невеста могут пригласить в ЗАГС

В Тульской области возобновили торжественные церемонии бракосочетания.

Все участники торжественной церемонии, включая специалистов отдела по регистрации заключения брака, во время нахождения в помещении ЗАГСа должны использовать средства индивидуальной защиты — маски, перчатки. Но в момент обмена кольцами молодожены могут снять перчатки.

Жениху, невесте, а также их гостям перед церемонией измерят температуру и обработают руки антисептиками.

Количество приглашенных определяется для каждого ЗАГСа с учетом площади зала при обеспечении социальной дистанции не менее 2 метров и соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Так, например, в Туле во Дворце бракосочетания на проспекте Ленина в Белом зале могут находиться жених и невеста, а также 10 гостей, в Золотом зале — жених и невеста плюс 8 гостей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в случае несоблюдения указанных условий участников торжественной церемонии могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

 

Условия проведения государственной регистрации заключения брака обозначены в Указе губернатора Тульской области от 29.06.2020 № 71 «О внесении изменений и дополнений в Указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41» и постановлении Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 29.06.2020 № 4.

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Автор: Кристина Вернигорина
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