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Заработало колесо обозрения на парковке ТРЦ «Макси»

Заработало колесо обозрения на парковке ТРЦ «Макси»

Аттракцион вновь приглашает туляков взглянуть с 55-метровой высоты на достопримечательности города: Тульский кремль, Музей оружия, цирк и набережную Упы.

Как отмечают в администрации ТРЦ «Макси», на аттракционе принимаются все необходимые меры для профилактики распространения коронавируса. Персонал работает в масках и перчатках, посетителям также необходимо носить маски.

Кабинки регулярно обрабатывают антисептическими средствами. В выходные делают технические перерывы каждые 2 часа.

По будням, когда поток людей меньше, посетителям предлагают садиться через одну кабинку, а остальные в это время обрабатывают, не останавливая движение колеса. Карточки для входа дезинфицируют после каждого использования.

Колесо обозрения работает каждый день с 10 утра до 10 вечера.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 16:53 −2
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