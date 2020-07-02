Как граждане Тульской области голосовали по поправкам в Конституцию РФ: инфографика

Напомним, что 1 июля стал заключительным днем недельного голосования за внесение изменений в Основной закон страны.

Всего в голосовании могли участвовать 1 169 293 — столько туляков были внесены в списки для голосования. Примерно 13 тысяч человек через сервис «мобильный избиратель» открепились и голосовали в других регионах. На дому проголосовали 201 678 туляков.

Явка составила 73,16% от общего числа избирателей, то есть 855 510 человек получили бюллетени.

– Очевидно, это результат 7-дневного голосования, из которых три дня оказались выходными. Выше явку показали сельские населенные пункты. В целом Тульская область заняла 6-е место по явке в ЦФО, — пояснил Павел Веселов.

Недействительными оказались всего 5958 бюллетеней.

Одобрили внесение поправок в Конституцию 710 765 туляков, или 83,09%.

Не одобрили 138 652 туляка, или 16,21%.

Для сравнения: в целом по России «ЗА» проголосовали 77,92%, а 21,27% сказали «НЕТ» поправкам.

– По показателям одобрения Тульская область занимает 3-место в ЦФО и 24-е в РФ, — отметил Павел Веселов.



– Голосование прошло легитимно, с соблюдением всех требований законодательства и нормативов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В течение всего периода проведения голосования на участках работали более 8000 наблюдателей, направленных Общественной палатой региона. Жалоб на действия членов избирательных комиссий, которые привели бы к юридическим последствиям, нет, — заверил Павел Веселов.