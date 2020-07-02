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Как граждане Тульской области голосовали по поправкам в Конституцию РФ: инфографика

Как граждане Тульской области голосовали по поправкам в Конституцию РФ: инфографика

2 июля глава Тульского облизбиркома Павел Веселов подвел итоги голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.

Напомним, что 1 июля стал заключительным днем недельного голосования за внесение изменений в Основной закон страны.
 
Всего в голосовании могли участвовать 1 169 293 — столько туляков были внесены в списки для голосования. Примерно 13 тысяч человек через сервис «мобильный избиратель» открепились и голосовали в других регионах. На дому проголосовали 201 678 туляков.
Явка составила 73,16% от общего числа избирателей, то есть 855 510 человек получили бюллетени.
– Очевидно, это результат 7-дневного голосования, из которых три дня оказались выходными. Выше явку показали сельские населенные пункты. В целом Тульская область заняла 6-е место по явке в ЦФО, — пояснил Павел Веселов.
 
  • Недействительными оказались всего 5958 бюллетеней.
  • Одобрили внесение поправок в Конституцию 710 765 туляков, или 83,09%.
  • Не одобрили 138 652 туляка, или 16,21%.
 
Для сравнения: в целом по России «ЗА» проголосовали 77,92%, а 21,27% сказали «НЕТ» поправкам.
 
– По показателям одобрения Тульская область занимает 3-место в ЦФО и 24-е в РФ, — отметил Павел Веселов.
 


– Голосование прошло легитимно, с соблюдением всех требований законодательства и нормативов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В течение всего периода проведения голосования на участках работали более 8000 наблюдателей, направленных Общественной палатой региона. Жалоб на действия членов избирательных комиссий, которые привели бы к юридическим последствиям, нет, — заверил Павел Веселов.

 

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:20 −21
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