В Туле создадут Центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья

По информации пресс-службы администрации Тулы

Центр откроют на базе молодежного центра «Спектр» для посещения лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе молодежи.

В Центре планируют реализовывать комплекс мероприятий самой разной направленности:

практические мастер-классы, направленные на изучение и закрепление навыков, необходимых для самореализации в повседневной жизни, включая навыки бытового назначения;

консультационные/теоретические тренинги с участием квалифицированных и компетентных психологов, целью которых должно стать изучение проблем/запросов индивидуума;

развитие социального безбарьерного туризма, в рамках которого планируется регулярно проводить экскурсионные ознакомительные поездки в музеи регионального и федерального значения;

экспертное участие инвалидов в работе приемочных комиссий, осуществляющих свою деятельность на объектах транспортной, дорожной, строительной инфраструктурах;

непосредственное участие инвалидов в работе семинаров\круглых столов органов исполнительной власти, тематика которых связана с защитой прав инвалидов;

регулярные исследования интересов и потребностей целевой аудитории путем социологических опросов;

совместно с образовательными организациями организация работы со старшеклассниками и студентами с целью изучения и понимания подрастающим поколением проблематики инвалидности.

В ближайшее время в помещении начнутся ремонтные работы. Здесь заменят системы водоснабжения и водоотведения, электрооборудование, оконные блоки и двери. Также будет организована доступная среда для свободного передвижения и доступа к услугам лиц с ограниченными возможностями здоровья.