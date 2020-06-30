По информации пресс-службы администрации Тулы
В Туле создадут Центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Открытие запланировано на сентябрь.
Центр откроют на базе молодежного центра «Спектр» для посещения лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе молодежи.
В Центре планируют реализовывать комплекс мероприятий самой разной направленности:
- практические мастер-классы, направленные на изучение и закрепление навыков, необходимых для самореализации в повседневной жизни, включая навыки бытового назначения;
- консультационные/теоретические тренинги с участием квалифицированных и компетентных психологов, целью которых должно стать изучение проблем/запросов индивидуума;
- развитие социального безбарьерного туризма, в рамках которого планируется регулярно проводить экскурсионные ознакомительные поездки в музеи регионального и федерального значения;
- экспертное участие инвалидов в работе приемочных комиссий, осуществляющих свою деятельность на объектах транспортной, дорожной, строительной инфраструктурах;
- непосредственное участие инвалидов в работе семинаров\круглых столов органов исполнительной власти, тематика которых связана с защитой прав инвалидов;
- регулярные исследования интересов и потребностей целевой аудитории путем социологических опросов;
- совместно с образовательными организациями организация работы со старшеклассниками и студентами с целью изучения и понимания подрастающим поколением проблематики инвалидности.
В ближайшее время в помещении начнутся ремонтные работы. Здесь заменят системы водоснабжения и водоотведения, электрооборудование, оконные блоки и двери. Также будет организована доступная среда для свободного передвижения и доступа к услугам лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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