Сотрудник тульской колонии пойдет в суд за 12 преступлений

Мужчина обвиняется в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя), а также 2 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

В ходе предварительного расследования установлено, что сотрудник исправительного учреждения в период с сентября 2019 года по апрель 2020 года приобретал за денежные средства осужденных сим-карты сотовых операторов, мобильные телефоны и проносил их в режимное учреждение для пользования осужденным, за что получал денежное вознаграждение.

Уголовное дело направлено в Донской городской суд Тульской области.