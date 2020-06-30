новости
новости
Регистрация
Сотрудник тульской колонии пойдет в суд за 12 преступлений

Сотрудник тульской колонии пойдет в суд за 12 преступлений

Прокурор города Донского утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника системы ФСИН.

Мужчина обвиняется в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя), а также 2 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

В ходе предварительного расследования установлено, что сотрудник исправительного учреждения в период с сентября 2019 года по апрель 2020 года приобретал за денежные средства осужденных сим-карты сотовых операторов, мобильные телефоны и проносил их в режимное учреждение для пользования осужденным, за что получал денежное вознаграждение.

Уголовное дело направлено в Донской городской суд Тульской области.

 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 21:46 +3
Другие статьи по темам
Событие
взяткаФСИНсуд
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле создадут Центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В Туле создадут Центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Заболевшего жителя Ефремова доставили в Новомосковск вертолетом
Заболевшего жителя Ефремова доставили в Новомосковск вертолетом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.