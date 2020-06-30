В Тульской области за сутки 73 новых случая коронавируса

Фото из архива Myslo.

За всё время COVID-19 заболели 6686 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

52 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 6693 новых случая коронавируса, зафиксировано 154 летальных исхода. Полностью выздоровело 9 220 человек.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 647 849 случаев коронавируса, зафиксировано 9 320 летальных исходов, выздоровело 412 650 человек.