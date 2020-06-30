Фото из архива Myslo.
В Тульской области умерли еще четверо пациентов с COVID-19
Об этом сообщает региональный оперштаб.
Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы в возрасте от 63 до 84 лет.
За всё время в регионе умерли 107 человек с коронавирусом.
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