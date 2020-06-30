новости
новости
Регистрация
В Тульской области умерли еще четверо пациентов с COVID-19
Фото из архива Myslo.

В Тульской области умерли еще четверо пациентов с COVID-19

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы в возрасте от 63 до 84 лет.

За всё время в регионе умерли 107 человек с коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
В каких городах Тульской области зарегистрирован коронавирус: карта на 30 июня
Жизнь Тулы и области
В каких городах Тульской области зарегистрирован коронавирус: карта на 30 июня
сегодня, в 11:20, 5 1508 0
В Тульской области за сутки 73 новых случая коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки 73 новых случая коронавируса
сегодня, в 10:29, 7 2661 0
Глава Роспотребнадзора: Значительная часть жителей Тульской области выработала иммунитет к коронавирусу
Жизнь Тулы и области
Глава Роспотребнадзора: Значительная часть жителей Тульской области выработала иммунитет к коронавирусу
вчера, в 22:36, 91 9537 -12
В Тульской области сняли ряд коронавирусных ограничений: открыты фитнес-клубы, бани, сауны и гостиницы
Жизнь Тулы и области
В Тульской области сняли ряд коронавирусных ограничений: открыты фитнес-клубы, бани, сауны и гостиницы
вчера, в 16:01, 106 20633 5
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:35 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусумерли с коронавирусомпневмония

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
В Тульской области за сутки 73 новых случая коронавируса
В Тульской области за сутки 73 новых случая коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.