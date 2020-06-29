Разъяснение: кого не допустят к сдаче ЕГЭ

29 июня министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала о подготовке к проведению в регионе единого государственного экзамена.

По ее словам, ЕГЭ в этом году будут сдавать только те ребята, которые планируют поступать в вузы. Отказались от сдачи ЕГЭ около 8% одиннадцатиклассников.

Самыми популярными предметами, как и в прошлом году, стали:

русский язык, который выбрали 93,1% участников ЕГЭ;

математика базового уровня (58,6%),

обществознание (53,6%),

физика (28,5%),

биология (21,1%).

Во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) будет проводиться уборка с применением дезинфицирующих средств. Пункты оснащены необходимым количеством дозаторов с антисептическими средствами. При входе в аудиториях будет соблюдаться социальная дистанция между участниками ЕГЭ (не менее 1,5 м). С этой целью количество ППЭ и аудиторий увеличено, а сдача экзамена по русскому языку как самого массового будет проводиться два дня.

На входе в пункты будут дежурить медики, которые проведут обязательную термометрию всех участников и организаторов экзаменов и будут отслеживать симптомы респираторных заболеваний.

Участники с повышенной температурой и симптомами ОРВИ в пункты сдачи экзамена допущены не будут.

Выпускникам с аллергией, при которой могут быть те же симптомы, что и у ОРВИ, нужно заранее взять в поликлинике справку о наличии аллергического заболевания и предъявить ее при входе в ППЭ.

Алевтина Шевелева – Выпускников, которые накануне экзамена почувствовали себя плохо, мы просим остаться дома. Они смогут сдать ЕГЭ после выздоровления — в один из резервных дней.

Для работников пунктов (организаторов, технических специалистов, руководителя и других) наличие масок и перчаток обязательно.

Согласно графику Федерального центра тестирования, результаты экзаменов основного периода будут известны не позднее 3 августа, дополнительного периода — не позднее 17 августа.

В этом году в Тульской области прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами будут организованы в дистанционном режиме, с применением информационно-коммуникационных технологий. Подать апелляцию участники ЕГЭ смогут в своих школах. Общаться с членами конфликтной комиссии апеллянт будет в режиме видео-конференц-связи.

Пересдача неудовлетворительных результатов по обязательным предметам не предусмотрена. То есть если на ЕГЭ по русскому языку и математике участник не набрал необходимого количества баллов, то пересдать экзамен он сможет только в следующем году.