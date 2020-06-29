Разъяснение: кого не допустят к сдаче ЕГЭ
29 июня министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала о подготовке к проведению в регионе единого государственного экзамена.
По ее словам, ЕГЭ в этом году будут сдавать только те ребята, которые планируют поступать в вузы. Отказались от сдачи ЕГЭ около 8% одиннадцатиклассников.
Самыми популярными предметами, как и в прошлом году, стали:
- русский язык, который выбрали 93,1% участников ЕГЭ;
- математика базового уровня (58,6%),
- обществознание (53,6%),
- физика (28,5%),
- биология (21,1%).
Во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) будет проводиться уборка с применением дезинфицирующих средств. Пункты оснащены необходимым количеством дозаторов с антисептическими средствами. При входе в аудиториях будет соблюдаться социальная дистанция между участниками ЕГЭ (не менее 1,5 м). С этой целью количество ППЭ и аудиторий увеличено, а сдача экзамена по русскому языку как самого массового будет проводиться два дня.
На входе в пункты будут дежурить медики, которые проведут обязательную термометрию всех участников и организаторов экзаменов и будут отслеживать симптомы респираторных заболеваний.
Участники с повышенной температурой и симптомами ОРВИ в пункты сдачи экзамена допущены не будут.
Выпускникам с аллергией, при которой могут быть те же симптомы, что и у ОРВИ, нужно заранее взять в поликлинике справку о наличии аллергического заболевания и предъявить ее при входе в ППЭ.
Алевтина Шевелева
– Выпускников, которые накануне экзамена почувствовали себя плохо, мы просим остаться дома. Они смогут сдать ЕГЭ после выздоровления — в один из резервных дней.
Для работников пунктов (организаторов, технических специалистов, руководителя и других) наличие масок и перчаток обязательно.
Согласно графику Федерального центра тестирования, результаты экзаменов основного периода будут известны не позднее 3 августа, дополнительного периода — не позднее 17 августа.
В этом году в Тульской области прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами будут организованы в дистанционном режиме, с применением информационно-коммуникационных технологий. Подать апелляцию участники ЕГЭ смогут в своих школах. Общаться с членами конфликтной комиссии апеллянт будет в режиме видео-конференц-связи.
Пересдача неудовлетворительных результатов по обязательным предметам не предусмотрена. То есть если на ЕГЭ по русскому языку и математике участник не набрал необходимого количества баллов, то пересдать экзамен он сможет только в следующем году.
Телефон доверия и телефон горячей линии, по которому специалисты министерства образования Тульской области готовы ответить на вопросы, связанные с проведением экзамена