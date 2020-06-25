В Узловском районе пропал 36-летний мужчина
Рамила Щербачева не могут найти с 23 июня.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей Тульской области оказать содействие в поисках 36-летнего Рамила Щербачева, который пропал 23 июня в с. Волково Узловского района.
Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые с сединой, короткая стрижка, глаза голубые. Особые приметы: татуировка на левом плече. Был одет: тёмно-синяя куртка, тёмно-синие спортивные штаны, чёрные резиновые сапоги.
Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 443-14-80 или 112.
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