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В Узловском районе пропал 36-летний мужчина

В Узловском районе пропал 36-летний мужчина

Рамила Щербачева не могут найти с 23 июня.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей Тульской области оказать содействие в поисках 36-летнего Рамила Щербачева, который пропал 23 июня в с. Волково Узловского района.

Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые с сединой, короткая стрижка, глаза голубые. Особые приметы: татуировка на левом плече. Был одет: тёмно-синяя куртка, тёмно-синие спортивные штаны, чёрные резиновые сапоги.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 443-14-80 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:44 +2
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Тульская областьУзловский район

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