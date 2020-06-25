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Тульские приставы пустят с молотка имущество должников

Тульские приставы пустят с молотка имущество должников

На торги выставлены недвижимость и земельные участки стоимостью более 55 млн рублей.

Управление ФССП России по Тульской области передало арестованное имущество в межобластное Управление Росимущества. Очередные торги состоятся 6 июля в 10.00 на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ». На аукцион выставлены земельные участки и нежилые помещения сельхозназначения стоимостью 25,1 млн рублей.

Ещё один аукцион пройдёт 9 июля в 10.00. На нем будет распродана недвижимость на общую сумму 29,7 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, принимаются здесь до 2 и 6 июля соответственно.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:09 +4
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