Водопад с крыш и оползень: в Привокзальном районе Тулы затопило улицу и гаражный кооператив

Со слов владельцев гаражей, они такого не припомнят за всё время существования кооператива.

Потоп на улице Тупик реки Воронки жители обнаружили около 6 утра 23 июня. К этому моменту вода не просто залила дорогу между участками, а начала уже подбираться к домам и гаражам, наполнять подвалы.



С крыш гаражей вода обрушивалась настоящим водопадом. Шумный поток «слизал» дорогу в гаражном кооперативе, на время превратив ее в подобие горной речки, с порогами из обломков асфальта, кирпичей и грязи.

Итог разгула стихии неутешительный: затоплены подвалы, повреждены крыши, а один гараж, по словам автовладельцев, может рухнуть в любой момент.



Кроме того, рядом с гаражным кооперативом произошел самый настоящий оползень - от переизбытка влаги сошло примерно полтора КамАЗа земли. Теперь часть трубы коллектора висит в воздухе!

Владельцы гаражей говорят, что они не помнят подобного. Автовладельцы предполагают, что локальное наводнение случилось из-за переполнения коллектора, который находится чуть выше гаражей.