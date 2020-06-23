новости
новости
Регистрация
Водопад с крыш и оползень: в Привокзальном районе Тулы затопило улицу и гаражный кооператив

Водопад с крыш и оползень: в Привокзальном районе Тулы затопило улицу и гаражный кооператив

Со слов владельцев гаражей, они такого не припомнят за всё время существования кооператива.

Потоп на улице Тупик реки Воронки жители обнаружили около 6 утра 23 июня. К этому моменту вода не просто залила дорогу между участками, а начала уже подбираться к домам и гаражам, наполнять подвалы.

С крыш гаражей вода обрушивалась настоящим водопадом. Шумный поток «слизал» дорогу в гаражном кооперативе, на время превратив ее в подобие горной речки, с порогами из обломков асфальта, кирпичей и грязи.

Итог разгула стихии неутешительный: затоплены подвалы, повреждены крыши, а один гараж, по словам автовладельцев, может рухнуть в любой момент.

Кроме того, рядом с гаражным кооперативом произошел самый настоящий оползень - от переизбытка влаги сошло примерно полтора КамАЗа земли. Теперь часть трубы коллектора висит в воздухе!

Галерея
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 1
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 2
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 3
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 4
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 5
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 6
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 7
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 8
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 9
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 10
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 11
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 12
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 13
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 14
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 15
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 16
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 17
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 18
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 19
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 20
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 21
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 22
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 23
Потоп в гаражном кооперативе в Туле: Фоторепортаж , Фото: 24
показать все фотографии

Владельцы гаражей говорят, что они не помнят подобного. Автовладельцы предполагают, что локальное наводнение случилось из-за переполнения коллектора, который находится чуть выше гаражей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:21 0
Другие статьи по темам
Событие
потопгаражи
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Правительство Тульской области отказалось публиковать карту активных очагов коронавируса
Правительство Тульской области отказалось публиковать карту активных очагов коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.