Правительство Тульской области отказалось публиковать карту активных очагов коронавируса

Мы это заметили и спросили, почему карты больше нет.

Традиционная уже карта активных очагов коронавируса в Туле и области пропала с интернет-ресурса регионального правительства.

Это заметили и наши пользователи:

– А можно узнать, куда исчезла карта и почему? Полезный был ресурс! — написал наш пользователь Neoro.

Мы запросили комментарий у правительства Тульской области. Там сослались на жалобы жителей.

– В связи с размещением карты распространения коронавируса в адрес правительства Тульской области поступали обращения жителей. Заявители считали, что указание адресов может вызвать излишнее беспокойство или даже спровоцировать людей на самостоятельный поиск и выявление заболевших и вызвать, в том числе, негативное отношение к людям, проживающим по соседству. Поэтому было принято решение отказаться от размещения карты.

Опрос

Согласны ли вы с тем, что карту нужно было убрать?