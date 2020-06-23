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Правительство Тульской области отказалось публиковать карту активных очагов коронавируса

Правительство Тульской области отказалось публиковать карту активных очагов коронавируса

Мы это заметили и спросили, почему карты больше нет.

Традиционная уже карта активных очагов коронавируса в Туле и области  пропала с интернет-ресурса регионального правительства. 

Это заметили и наши пользователи:

– А можно узнать, куда исчезла карта и почему? Полезный был ресурс! — написал наш пользователь Neoro.

Мы запросили комментарий у правительства Тульской области. Там сослались на жалобы жителей.

– В связи с размещением карты распространения коронавируса в адрес правительства Тульской области поступали обращения жителей. Заявители считали, что указание адресов может вызвать излишнее беспокойство или даже спровоцировать людей на самостоятельный поиск и выявление заболевших и вызвать, в том числе, негативное отношение к людям, проживающим по соседству. Поэтому было принято решение отказаться от размещения карты.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:10 +1
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