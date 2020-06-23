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Обращение Владимира Путина к нации: коротко о главном

Обращение Владимира Путина к нации: коротко о главном

Мы собрали для вас основные тезисы выступления главы государства.

Во вторник, 23 июня, Владимир Путин в очередной раз обратился к гражданам России. Глава государства говорил о борьбе с коронавирусом и объявил о дополнительных мерах поддержки населения и национальной экономики:  

  • Дополнительные выплаты за работу в условиях пандемии коронавируса для медработников продлят на июль и август.
  • С 1 января 2021 года предложено изменить ставку налога на доходы физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, Налог будет распространяться на часть, превышающую эту сумму. Полученные средства направят на лечение редких заболеваний и проведение дорогостоящих операций.
  • В июле выплатят дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Семьи, где оба родителя потеряли работу, в июле и августе продолжат получать по 3000 рублей на каждого ребенка и повышенное пособие по безработице.
  • Систему льготного ипотечного кредитования предложено распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах – до 12 млн рублей.
  • На программу льготного кредитования компаний под 2% при условии сохранения рабочих мест будет дополнительно выделено 100 млрд рублей.
  • С 1 июля во всех регионов можно будет вводить режим самозанятости. Статус самозанятого можно будет получить с 16 лет.
  • В IT-сфере ставку страховых взносов предложено снизить с 14% до 7,6 % бессрочно, а налог на прибыль – снизить с 20% до 3%.
  • Регионам дополнительно выделят 100 млрд рублей на борьбу с коронавирусом и столько же – на обновление дорожной сети.
  • «Поправки в Конституцию вступят в силу, только если их одобрят люди».
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:30 −3
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