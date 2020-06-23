Ливневки не справились: В Туле после дождя затопило десятки приусадебных участков и улиц

«Потоки фекалий льются с Дмитрия Ульянова», — написала у себя на странице в Твиттере тулячка Юлия @julia_htrf.

Она рассказала, что подтопление своего участка обнаружила в 6 утра. При этом вода, затопившая ее приусадебный участок, имела характерный запах канализации. По словам Юлии, фекалии залили ул. Тупик реки Воронки и гаражный кооператив.

Предполагаемая причина – авария на канализационной станции.

Три улицы в Мясново (ул. Рогова, 10 проезд, 9 проезд) тоже утонули в канализационных отходах. В Facebook жители отмечают: «Водоканал бессилен. Администрация Привокзального района устранились от решения нашей беды».

О другом подтопленном участке сообщает пресс-служба регионального МЧС: «В 8.50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о подтоплении трех приусадебных участков по адресу: ГО Тула, ул. Верхняя Краснослободская. В ведомстве отмечают, что причина подтопления – низменное расположение улицы. На месте находятся представители администрации и оперативная группа ЦУКС Главного управления МЧС России по Тульской области».

– Вот так нас встречает утро после каждого дождя! Две недели назад затопило 4 участка. Весь день звонили во все возможные инстанции, к 6 вечера только дождались помощи. Прочистили ливневки, как сегодня оказалось, не до конца! Сегодня ситуация усугубилась! Как видите, вода дошла до дома, подвалы под завязку в воде, огороды еще больше затоплены!!! МЧС с 7 утра откачивает воду (за что им огромное спасибо), но как они нам сказали, устранение самой причины – не их обязанность. Звоним все дружно в администрацию, в приемную губернатора, пока никаких результатов, – рассказала Myslo Наталья Андриянова, жительница дома на ул. Верхняя Краснослободская.