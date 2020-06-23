Ливневки не справились: В Туле после дождя затопило десятки приусадебных участков и улиц
Жители частного сектора лишились урожая на грядках и запасов в подвалах – все затоплено сточными водами.
«Потоки фекалий льются с Дмитрия Ульянова», — написала у себя на странице в Твиттере тулячка Юлия @julia_htrf.
Она рассказала, что подтопление своего участка обнаружила в 6 утра. При этом вода, затопившая ее приусадебный участок, имела характерный запах канализации. По словам Юлии, фекалии залили ул. Тупик реки Воронки и гаражный кооператив.
Предполагаемая причина – авария на канализационной станции.
@Tularegion71 @MchsRussia @prmchstula Канализация затопила улицу Тупик о.Воронки #Тула pic.twitter.com/ARtB7rWteG— Юлия (@julia_htrf) June 23, 2020
Три улицы в Мясново (ул. Рогова, 10 проезд, 9 проезд) тоже утонули в канализационных отходах. В Facebook жители отмечают: «Водоканал бессилен. Администрация Привокзального района устранились от решения нашей беды».
О другом подтопленном участке сообщает пресс-служба регионального МЧС: «В 8.50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о подтоплении трех приусадебных участков по адресу: ГО Тула, ул. Верхняя Краснослободская. В ведомстве отмечают, что причина подтопления – низменное расположение улицы. На месте находятся представители администрации и оперативная группа ЦУКС Главного управления МЧС России по Тульской области».
– Вот так нас встречает утро после каждого дождя! Две недели назад затопило 4 участка. Весь день звонили во все возможные инстанции, к 6 вечера только дождались помощи. Прочистили ливневки, как сегодня оказалось, не до конца! Сегодня ситуация усугубилась! Как видите, вода дошла до дома, подвалы под завязку в воде, огороды еще больше затоплены!!! МЧС с 7 утра откачивает воду (за что им огромное спасибо), но как они нам сказали, устранение самой причины – не их обязанность. Звоним все дружно в администрацию, в приемную губернатора, пока никаких результатов, – рассказала Myslo Наталья Андриянова, жительница дома на ул. Верхняя Краснослободская.
По улице Литейной из-за ливня из колодцев забили фонтаны, источающие ароматы канализации. Об этом пользователи сообщают в соцсетях:
Пользователи, глядя на потоки воды, вспомнили билборд, который некогда призывал гостей в город. На нем Тула значилась южным городом, обещающим море впечатлений.
Ну и по традиции, конечно же, Красноармейский проспект опять погрузился под воду. Ливневая канализация вновь не сработала.
В пресс-службе администрации сообщили, что городские службы уже приступили к ликвидации подтоплений. По данным администрации, к настоящему времени переизбыток воды устранен на участках проспекта Ленина, улице Толстого, на пересечении улиц Новомосковская и Кауля, Кауля и Оборонная, Курковая и Луначарского, улицах Коминтерна и Металлургов, устранен образовавшийся засор на улице Степанова.
Продолжаются работы на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена, на автомобильном кольце улицы Мосина.
Также отмечается, что благодаря тому, что на прошлой неделе на Алексинском шоссе в районе Белых ворот ливневую канализацию прочистили и смонтировали там дополнительный колодец удалось увеличить пропускную способность системы. Это позволила не допустить в этот раз подтопления участка.
Также для недопущения подтопления ул. Курской обустроен новый дождеприёмный колодец.
Дежурные службы города продолжат работать в усиленном режиме до окончания неблагоприятных погодных условий.
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