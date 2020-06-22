Туляки могут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу

Фото из архива Myslo.

В исследовании могут принять участие здоровые люди всех возрастов. Количество участников ограничено.

Тульская область вошла в число регионов, в которых в июне этого года Роспотребнадзор планирует провести исследование для оценки популяционного иммунитета населения. Поэтому с 23 по 27 июня в поликлиниках Тулы и области будет проводиться бесплатное тестирование взрослых и детей на антитела к COVID-19 класса IgG.

В исследовании могут принять участие здоровые люди всех возрастов, в том числе дети старше года.

Тестирование бесплатное, количество участников ограничено.

Основным условием участия является отсутствие острого периода заболевания COVID-19.

8-800-4444-003, 8 (4872) 37-30-77 Заявку можно подать ЗДЕСЬ и заполнить анкету участника, после чего участнику придет приглашение пройти тестирование. Справки по телефонам

При отсутствии возможности подать заявку в электронном виде можно обратиться в пункт приема анализов.

ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина». Взрослая поликлиника — Тула, ул. Мира, 31, кабинет № 25; детская поликлиника — Тула, ул. Мира, 11, кабинет № 107.

Взрослая поликлиника — Тула, ул. Мира, 31, кабинет № 25; детская поликлиника — Тула, ул. Мира, 11, кабинет № 107. ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е. Г. Лазарева». Взрослая поликлиника: Тула, ул. Комсомольская, 1, кабинеты №№ 9,10; детская поликлиника № 1 — Тула, ул. Дегтярева, 52, кабинет № 112; детская поликлиника № 2 — Тула, ул. Лейтейзена, 1, кабинет № 19.

Взрослая поликлиника: Тула, ул. Комсомольская, 1, кабинеты №№ 9,10; детская поликлиника № 1 — Тула, ул. Дегтярева, 52, кабинет № 112; детская поликлиника № 2 — Тула, ул. Лейтейзена, 1, кабинет № 19. ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы». П. 2-Западный, ул. Пушкина, 17: взрослая поликлиника — кабинет 21; детская поликлиника кабинет № 7. Косая Гора: взрослая поликлиника, ул. Дронова, 15, кабинет № 17; детская поликлиника, ул. Пушкина, 20, кабинет № 110.

П. 2-Западный, ул. Пушкина, 17: взрослая поликлиника — кабинет 21; детская поликлиника кабинет № 7. Косая Гора: взрослая поликлиника, ул. Дронова, 15, кабинет № 17; детская поликлиника, ул. Пушкина, 20, кабинет № 110. ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет». Ленинский район, п. Рассвет, 38, кабинет 201; п. Плеханово, ул. Заводская, 1-а, кабинет № 206, дети – кабинет № 1.

Ленинский район, п. Рассвет, 38, кабинет 201; п. Плеханово, ул. Заводская, 1-а, кабинет № 206, дети – кабинет № 1. ГУЗ «Ленинская районная больница». Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Механизаторов, 34: взрослые – кабинет № 206; дети – кабинет № 1.

Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Механизаторов, 34: взрослые – кабинет № 206; дети – кабинет № 1. ГУЗ «Белевская центральная районная больница». Белев, ул. Мира, 13: взрослые — кабинет № 210; дети — кабинет № 103.

Белев, ул. Мира, 13: взрослые — кабинет № 210; дети — кабинет № 103. ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница». Взрослая поликлиника — Богородицк, ул. Пушкинская, 23, кабинет № 201; детская поликлиника — Богородицк, ул. Луначарского, 12, каб. № 2.

Взрослая поликлиника — Богородицк, ул. Пушкинская, 23, кабинет № 201; детская поликлиника — Богородицк, ул. Луначарского, 12, каб. № 2. ГУЗ «Дубенская центральная районная больница». п. Дубна, ул. Ленина, кабинет № 309.

п. Дубна, ул. Ленина, кабинет № 309. ГУЗ «Киреевская центральная районная больница». Киреевск, ул. Ленина, 44, кабинет № 12 (для детей), кабинет № 4 (для взрослых).

Киреевск, ул. Ленина, 44, кабинет № 12 (для детей), кабинет № 4 (для взрослых). ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница». Взрослая поликлиника — Новомосковск, ул. Дружбы, 27, кабинет № 113. Детская поликлиника — Новомосковск, Рязанское шоссе, 2, кабинет № 11.

Взрослая поликлиника — Новомосковск, ул. Дружбы, 27, кабинет № 113. Детская поликлиника — Новомосковск, Рязанское шоссе, 2, кабинет № 11. ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина». Плавск, ул. Ульянова, 80, кабинет № 104; п. Чернь, ул. Свободная, 78, кабинет № 113.

Плавск, ул. Ульянова, 80, кабинет № 104; п. Чернь, ул. Свободная, 78, кабинет № 113. ГУЗ «Суворовская центральная районная больница». Взрослая поликлиника: Суворов, ул. Ленинского Юбилея, 2, кабинет № 205; детская поликлиника — Суворов, ул. Мира, 49, кабинет № 49.

Взрослая поликлиника: Суворов, ул. Ленинского Юбилея, 2, кабинет № 205; детская поликлиника — Суворов, ул. Мира, 49, кабинет № 49. ГУЗ «Узловская районная больница». Взрослая поликлиника № 1 — ул. Беклемищева, 38-а, кабинет 3.10; взрослая поликлиника № 2 — п. Дубовка, ул. Куйбышева, 20, кабинет № 1; детская поликлиника № 1 — ул. Беклемищева, 38-а, кабинет № 2.6; детская поликлиника № 2 — ул. Трудовые Резервы, 5, кабинет № 1; детская поликлиника № 3 — п. Дубовка, ул. Куйбышева, 20, процедурный кабинет. Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые планируется получить в ходе исследования, нужны для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.

Коллективный иммунитет популяции является лимитирующим фактором в отношении распространения нового коронавируса. Проведение серологического мониторинга с целью изучения популяционного иммунитета к новому коронавирусу вирусу в условиях пандемии COVID-19 является необходимым элементом эпидемиологического надзора, поскольку эпидемиологическое благополучие населения в отношении этого заболевания определяется состоянием популяционного иммунитета.

Во всех местах проведения тестирования приняты меры безопасности: