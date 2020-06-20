С 1 июля для самозанятых в Тульской области вводится налог на профдоход
О том, кто может стать самозанятым, как зарегистрироваться и какие преимущества даст этот статус, читайте в карточках.
С 1 июля в Тульской области вводится специальный налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход (НПД).
Применять специальный налоговый режим могут граждане, имеющие регулярный доход, но не работающие официально и не зарегистрированные в Федеральной налоговой службе в качестве индивидуальных предпринимателей.
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» самозанятым наравне с предпринимателями оказывается всестороння поддержка.
Подробнее — на портале мойбизнестула.рф или по телефону горячей линии 8-800-600-77-71.
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