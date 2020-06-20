С 1 июля для самозанятых в Тульской области вводится налог на профдоход

О том, кто может стать самозанятым, как зарегистрироваться и какие преимущества даст этот статус, читайте в карточках.

С 1 июля в Тульской области вводится специальный налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход (НПД).

Применять специальный налоговый режим могут граждане, имеющие регулярный доход, но не работающие официально и не зарегистрированные в Федеральной налоговой службе в качестве индивидуальных предпринимателей.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» самозанятым наравне с предпринимателями оказывается всестороння поддержка.