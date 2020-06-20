В Тульской области 85 новых случаев COVID-19 за сутки

Последние несколько дней количество новых заболевших держится меньше сотни. Хочется верить, что пандемия коронавируса в Тульской области пошла на спад.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского и Узловского районов.

Также сообщается, что 227 жителей Тулы и области выздоровели от COVID-19.

В России за сутки выявлено 7889 новых заболевших короной в России.

За последние сутки скончался 161 человек, выздоровели — 10 186.