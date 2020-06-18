В Новомосковске пропал 80-летний пенсионер
Анатолий Прокофьевич Пустовалов ушёл из дома три дня назад.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» обращаются к жителям региона с просьбой помочь найти 80-летнего жителя Новомосковска Анатолия Прокофьевича Пустовалова, который ушел из дома 15 июня и не вернулся.
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы седые, короткие, глаза светло-серые, носит бороду. Особые приметы: хромает. Одежда: коричневый пиджак, черное трико, синяя футболка-поло, черные зимние ботинки, серая шапка. Мужчина нуждается в медицинской помощи!
Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(953)439-20-72, 8(800)700-54-52 или 112.
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